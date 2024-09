Viernheim- “Blitz for Kids” – Lob von der Polizei/Nur ein Autofahrer zu flott an der Schule

Viernheim / Südhessen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Am Montag (02.09.) wurde im Rahmen der Aktion “Blitz for Kids” zum Schulbeginn in Hessen eine Kontrolle durch die Polizei Lampertheim und den Schutzleuten vor Ort aus Viernheim durchgeführt. Im Zeitraum von 07.00 Uhr bis 08.00 Uhr wurde im Bereich der Nibelungenschule in der Wormser Straße in Viernheim gemeinsam der Verkehr überwacht.

Unter anderem wurde eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. In dem genannten Zeitraum wurden 76 Fahrzeuge bezüglich ihrer gefahrenen Geschwindigkeit gemessen. Erfreulicherweise war lediglich ein Autofahrer zu flott unterwegs, er fuhr 35 km/h und wurde mündlich verwarnt.

Außerdem lag das Augenmerk der Ordnungshüter insbesondere auf der Sicherung von Kindern in den Fahrzeugen. Eine Autofahrerin beförderte auf der Rücksitzbank zwei Kinder, ohne hierbei die erforderliche Sitzerhöhung zu benutzen. Eine weitere Fahrzeugführerin nutzte während der Fahrt ihr Mobiltelefon. Die beiden Frauen erwarten nun entsprechende Bußgeldverfahren.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen