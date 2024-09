Sinsheim – Erster Arbeitstag von Oberbürgermeister Marco Siesing – Jetzt geht es los!

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stadt Sinsheim) – Am 2. September 2024 hat Marco Siesing offiziell sein Amt als Oberbürgermeister der Stadt Sinsheim angetreten. Die Mitarbeiter der Stadt Sinsheim ließen es sich nicht nehmen ihren neuen Chef zu begrüßen und gleichzeitig zum Geburtstag zu gratulieren. Die erste Woche steht ganz im Zeichen des Ankommens und Kennenlernens. Zu seinem Dienstantritt warteten bereits viele Mails, Fragen und einiges an Post auf den neuen Oberbürgermeister. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und möchte mit aller Kraft Sinsheim und seine Stadtteile ein Stück weiter voranbringen. Viele Zukunftsthemen möchte ich zusammen mit dem Gemeinderat, den Ortschaftsräten einschließlich den Ortsvorstehern und den Sinsheimer Bürgerinnen und Bürgern konstruktiv angehen. Der soziale Zusammenhalt steht dabei im Mittelpunkt. Ebenso Themen wie Mobilität für alle, Wirtschaft und Verwaltung fit für die Zukunft machen, eine lebendige Innenstadt einschließlich Kultur, Sauberkeit und Sicherheit, Klimaschutz, Stärkung der Sinsheimer Erlebnisregion, Bürokratieabbau…. um nur einige zu nennen.

Als erste Amtshandlung um 08:30 Uhr morgens stand die Begrüßung der neuen Auszubildenden der Stadtverwaltung auf der Agenda. „Ein wichtiges Thema,“ so Siesing, „denn qualifiziertes Personal ist in der heutigen Zeit bedeutender als je zuvor und wird dringend in allen Bereichen benötigt.“

In den nächsten Tagen wird Herr Siesing, neben vielen Kennenlernterminen, auch bei den konstituierenden Ortschaftsratssitzungen mit Ortsvorsteherwahlen in den Stadtteilen Waldangelloch und Rohrbach vor Ort sein. Am 10. September findet im Rahmen der Gemeinderatssitzung ab 18:00 Uhr die offizielle Verpflichtung und Vereidigung von Herrn Oberbürgermeister Marco Siesing im Sitzungssaal des Rathauses statt. Die Bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen.

Herrn Siesing ist es ein großes Anliegen, die Stadt noch lebenswerter zu gestalten und den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Er freut sich eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und der Stadtverwaltung.

