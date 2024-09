Mutterstadt – Lesesommer-Abschlußfest in der Gemeindebibliothek

Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis – Für alle Kinder die aktiv am Lese- und Vorlesesommer teilgenommen haben gibt es ein Lesesommerabschlußfest in der Gemeindebibliothek Mutterstadt.

Alle Kinder die mindestens 3 Bücher gelesen haben erhalten an diesem Nachmittag ihre Urkunde.

Zu Gast ist Stefan Hitschler mit seinem Wimmelbuch.

Info: Gemeindebibliothek

Ludwigshafener Straße 3

67112 Mutterstadt

16.00 Uhr

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail