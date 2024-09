Mannheim – Tresor bei Einbruch im Quadrat Q 7 gestohlen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 3 Uhr und 8:30 Uhr am Montag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Restaurant im Quadrat Q 7 ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde eine Scheibe an der Tür im Eingangsbereich eingeschlagen. Die Täterschaft drang so ins Innere des Restaurants ein und hebelte anschließend eine verschlossene Bürotür im rückwärtigen Bereich auf. Das Innere des Raumes wurde durchwühlt und ein grauer, massiver Tresor entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Einbruchsermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

