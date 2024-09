Mannheim – Skatenight am Mittwoch, den 04. September

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Nach einer kurzen Sommerpause kehrt die Skatenight in Mannheim zurück. Am Mittwoch, den 04. September, startet die beliebte Veranstaltung auf einer neuen Strecke durch den Waldpark und den Hafen. Der Startpunkt ist das MVV Hochhaus am Luisenring um 19:30 Uhr.

Die 28 km lange Strecke führt durch den Waldpark und den Hafen und bietet eine einzigartige Atmosphäre für Inlineskater jeden Alters. Die Pause ist nach 16 km im Jungbusch, so dass Teilnehmer auch nur den ersten Teil mitfahren können. Die Rückkehr am MVV Hochhaus wird gegen 22:15 Uhr sein.

Wir laden alle Interessierten zu einem spaßig-sportlichen Abend auf den Straßen Mannheims ein. Die Teilnahme ist kostenlos und offen für alle, die sicher auf Inlineskates oder Rollschuhen fahren können. Auch Skateboards sind willkommen, sollten sich jedoch im hinteren Teilnehmerfeld halten.

Für die Sicherheit raten wir, mit Helm und Schonern zu fahren. Wer keinen eigenen Helm hat, kann gegen Pfand einen ausleihen. Es wird auch empfohlen, Blinkies, Leuchten und reflektierende Kleidung mitzubringen, da es inzwischen bereits wieder früh dunkel wird.

Die Wetteraussichten für den Mittwochabend sind durchwachsen, aber wir erwarten angenehme Bedingungen zum Fahren. Für den Fall, dass die Straßen bis zum Start nicht sicher skatebar sind, erfolgt bis spätestens 17:00 Uhr eine Absage auf der Homepage rhein-neckar-skater.de.

Die Skatenight ist ein Treffpunkt für Inlineskater jeden Alters, mit großen und mit kleinen Rollen. Sie rollen mit viel Spaß und immer einer Brise Fahrtwind im Gesicht über die Straßen, begleitet von Musik. Autos müssen kurz warten.

**Datum:** Mittwoch, 04. September 2024

**Start:** 19:30 Uhr, MVV Hochhaus am Luisenring

**Strecke:** 28 km durch den Waldpark und den Hafen

**Pause:** Nach 16 km im Jungbusch

**Rückkehr:** Gegen 22:15 Uhr am MVV Hochhaus