Mannheim – Manuel Braun wechselt auf Leihbasis zum SV Waldhof

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Waldhof Mannheim 07 hat am letzten Tag des Transferfensters nochmals den Kader um einen weiteren Spieler erweitert. Mit Manuel Braun wechselt ein 19-jähriger Linksverteidiger auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg in die Kurpfalz. Zuletzt absolvierte der einmalige deutsche U19-Nationalspieler die Sommervorbereitung bei den Profis der Niedersachsen. Zuvor war der 1,86 m große Linksverteidiger in der U19-Bundesliga für den VfL Wolfsburg aktiv und absolvierte dort 36 Spiele. Bereits 2023 wurde Manuel Braun in Wolfsburg mit einem Profivertrag ausgestattet.

“Wir haben uns nochmals dazu entschlossen, auf der Linksverteidigerposition einen weiteren Spieler dazu zunehmen. Manuel ist ein junger Spieler, der eine gute Mischung aus Agilität und Robustheit mitbringt. In der Sommervorbereitung konnte er sich an die Intensität im Herrenfußball gewöhnen. Ich erhoffe mir von Manuel, dass er den Konkurrenzkampf im Team weiter antreiben und hochhalten kann”, so Anthony Loviso, Technischer Leiter Sport des SV Waldhof Mannheim.

“Ich freue mich auf meine neue Aufgabe hier beim SV Waldhof Mannheim. Nach der Sommervorbereitung habe ich eine Leihgabe in die 3. Liga als sinnvoll gesehen, um meine ersten Schritte im Profibereich gehen zu können. Es wartet eine spannende und intensive Saison auf mich, der ich mich mit viel Elan und Selbstbewusstsein stellen werde”, so Manuel Braun zu seiner Leihgabe.

QUelle SV Waldhof