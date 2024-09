Mannheim – Flutlicht-Zeit im Rhein-Neckar-Stadion – Die Abele-Elf empfängt den Aufsteiger SV Fellbach

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Rasenspieler siegen vor heimischem Publikum

VfR Mannheim bezwingt den FC Villingen II verdient mit 1:0 (0:0)

Für die Oberligamannschaft des VfR Mannheim startet am kommenden Mittwoch (18:30 Uhr) die erste englische Woche der Saison. Die Abele-Elf empfängt vor heimischem Publikum den Aufsteiger SV Fellbach und möchte unter Flutlicht den dritten Saisonsieg einfahren.

Zuletzt trennten sich die Rasenspieler vom Spitzenteam 1. CfR Pforzheim 1:1 (1:0) unentschieden und blieben somit als einer von fünf Oberligisten ungeschlagen. Die Punkteteilung an der Kramski-Arena verdeutlichte darüber hinaus, dass die Entwicklung aktuell in die richtige Richtung zeigt. Zur Erinnerung: In der vergangenen Spielzeit setzte es nicht nur eine ernüchternde 0:5-Klatsche in Pforzheim, auch bei den anderen Spitzenteams der Oberliga konnte nichts Zählbares eingefahren werden. Am vergangenen Samstag lieferte sich der VfR jedoch einen offenen Schlagabtausch mit dem 1. CfR und haderte schlussendlich sogar mit dem Remis. Es fehlte nicht viel, und die Quadratestädter hätten mit voller Punkteausbeute die Rückreise Richtung Heimat antreten können. In der anstehenden Woche bietet sich den Blau-Weiß-Roten gleich zweimal die Gelegenheit, den positiven Eindruck aus den vergangenen Partien zu unterstreichen und vielleicht sogar den nächsten Entwicklungsschritt zu vollziehen.

Der kommende Gegner aus Fellbach wird allerdings nichts unversucht lassen, um dem VfR überraschende Punkteverluste zuzufügen. Der als württembergischer Verbandsligameister aufgestiegene Klub aus der knapp 50.000 Einwohner zählenden Stadt im Rems-Murr-Kreis vollzog vor Rundenbeginn einen radikalen personellen Umbruch. Aus dem einstigen Erfolgsteam der abgelaufenen Spielzeit ist kaum ein Spieler erhalten geblieben. Nichtsdestotrotz verlief für einen Außenstehenden der Start in die neue Saison zufriedenstellend. Das neu formierte Team konnte bereits sieben Zähler sammeln und sowohl Nöttingen als auch Essingen bezwingen. Folgerichtig darf der Gegner rund um den Ex-Rasenspieler Muhamad Sanyang nicht unterschätzt werden. Auf der anderen Seite sollte der VfR im Falle eines fokussierten Auftritts drei weitere Punkte einfahren.

Quelle – VfR Mannheim e.V.