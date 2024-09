Mannheim – Berufsstart bei der Stadt – 200 neue Azubis und Studierende

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Berufsstart bei der Stadt Mannheim: Einführungsveranstaltung für rund 200 neue Azubis und Studierende

Rund 200 neue Auszubildende, Studierende und Anerkennungspraktikantinnen und -praktikanten beginnen heute (2. September 2024) ihre Ausbildung bzw. ihr Studium bei der Stadt Mannheim. Mit dieser Zahl an Neueinstellungen im Nachwuchsbereich untermauert die Arbeitgeberin Stadt Mannheim eindrucksvoll, in der Region zu den größten Ausbildungsbetrieben zu gehören.

Besonders stark in diesem Jahr ist der Erziehungsbereich mit gleich drei verschiedenen Ausbildungsformen und einer Rekordzahl von rund 90 angehenden Erzieherinnen und Erziehern.

Oberbürgermeister Christian Specht hieß die neuen Auszubildenden und Studierenden im Anna-Reiss-Saal der Reiss-Engelhorn-Museen herzlich willkommen und forderte sie dazu auf, die Stadt mitzugestalten: „In einer Zeit, in der die Demokratie weltweit vor großen Herausforderungen steht, ist Ihr Engagement von besonderer Bedeutung. Sie haben sich für die Arbeit in einer staatlichen Institution entschieden. So leisten Sie einen entscheidenden Beitrag zum Erhalt und zur Stärkung unserer demokratischen Strukturen. Mit Ihrem täglichen Einsatz gestalten Sie unsere Demokratie aktiv mit”, erklärte der Oberbürgermeister und appellierte an die Berufseinsteiger: „Auch deshalb wünschen wir uns von Ihnen: Machen Sie Mannheim zu Ihrem Mannheim und denken Sie dabei immer aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger. Fragen Sie sich, wie die Stadtverwaltung noch besser werden kann – genau dafür brauchen wir Ihre Visionen und Ihre Ideen.”

Programm für einen leichteren Berufseinstieg

Um den Einstieg in den „Ernst des Lebens” zu erleichtern, werden die Auszubildenden und Studierenden in ihrer ersten Woche durch ein gemeinsames Programm geführt. Dazu gehören eine Session mit dem Impro-Theater „Drama light” sowie eine vom Gesamtpersonalrat organisierte Stadtrallye in Kleingruppen zum Erkunden verschiedener städtischer Dienststellen. Die Begrüßungsveranstaltung durch die Jugend- und Auszubildendenvertretung der Stadt Mannheim, Stadt.Wand.Kunst.-Führungen, ein Azubi-Knigge-Kurs sowie ein Gesundheitstag in Kooperation mit dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement bieten Gelegenheit, wichtige berufsspezifische Informationen zu vermitteln, das gegenseitige Kennenlernen zu fördern und den Start ins Berufsleben zu erleichtern. Ein Teamevent am Rheinauer See bildet den Abschluss der Einführungstage.

Stadt Mannheim: Einer der größten Ausbildungsbetriebe der Metropolregion

Die Stadt Mannheim gehört mittlerweile zu den größten Ausbildungsbetrieben der Metropolregion Rhein Neckar. Rund 2.200 Ausbildungswillige haben sich für den Einstellungsjahrgang 2024 bei der Stadt beworben. Mit über 50 verschiedenen Ausbildungsberufen und Studiengängen bietet die Stadt viele Möglichkeiten, einen Beruf zu erlernen. Dazu gehören auch eher seltene Berufe, wie beispielsweise der des/der Fachangestellten für Bäderbetriebe, die Ausbildung zum Forstwirt / zur Forstwirtin oder die zur Fachkraft für Abfallwirtschaft.

Darüber hinaus bietet die Stadtverwaltung auch Ausbildungen in Teilzeit an, um jungen Eltern den Berufseinstieg zu erleichtern. Seit 2008 haben auf diese Weise jedes Jahr mehrere Mütter ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten in Teilzeit begonnen. Auch im Jahr 2024 ist wieder eine Mutter dabei.

In eher klassische Ausbildungsberufen starten heute beispielsweise 19 Verwaltungsfachangestellte aber auch vier Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, sowie zwei Umwelttechnologinnen bzw. -technologen für Rohrleitungsnetzte und Industrieanlagen.

Bei den Studierenden beginnen zum Beispiel 13 neue Bachelor of Arts, Öffentliche Wirtschaft – mit vier verschiedenen Fachrichtungen (DHBW) und sieben Bachelor of Arts, Soziale Arbeit ebenfalls in verschiedenen Fachrichtungen ein duales Studium bei der Stadtverwaltung. Neu hinzugekommen sind der Bachelor of Arts, Digitales Verwaltungsmanagement und Bachelor of Science, Elektrotechnik.

In diesem Jahr werden Auszubildende und Studierende in folgenden Berufen begrüßt:

•33 Anerkennungspraktikantinnen und -praktikanten, die ihre schulische Ausbildung zum Erzieher bzw. zur Erzieherin bei der Stadt Mannheim komplettieren

•22 angehende Erzieherinnen und Erzieherin praxisintegrierten Ausbildung

•34 Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger für die Qualifizierung „Direkteinstieg” zu Erzieherinnen und Erzieher

•3 Fachangestellte für Bäderbetriebe

•4 Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste

•2 Umwelttechnologen Rohrleitungsnetzte und Industrieanlagen

•2 Forstwirte

•8 Gärtnerinnen und Gärtner

•4 Straßenbauer

•2 Umwelttechnologen für Abwasserbewirtschaftung

•4 Berufskraftfahrer

•2 KFZ-Mechatroniker

•19 Verwaltungsfachangestellte

•2 Fachinformatikerin und Fachinformatiker für Systemintegration

•1 Veranstaltungskauffrau

•1 Fachkraft für Veranstaltungstechnik

•1 Fotografin

•1 Umwelttechnologe für Kreislauf- und Abfallwirtschaft

•1 Bühnenplastikerin

•1 Maßschuhmacherin

•1 Metallbauer

•1 Tischlerin

•1 Maskenbildnerin

•4 Bachelor of Arts, Messe-, Kongress- und Eventmanagement

•13 Bachelor of Arts, Öffentliche Wirtschaft

•7 Bachelor of Arts, Public Management – bekannt als gehobener Verwaltungsdienst

•1 Bachelor of Arts, Digitales Verwaltungsmanagement (NEU!)

•7 Bachelor of Arts, Soziale Arbeit

•1 Bachelor of Engineering – Bauwesen – Öffentliches Bauen

•1 Bachelor of Science, Elektrotechnik (NEU!)

•2 Bachelor of Science, Wirtschaftsinformatik

•1 Bachelor of Science, Technical Management, Wertstoffmanagement & Recycling

Nach der Ausbildung haben die städtischen Nachwuchskräfte übrigens beste Berufsaussichten, denn alle erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen erhalten ein Angebot für mindestens eine befristete Beschäftigung. Außerdem werden die bei der Stadt Mannheim ausgebildeten Nachwuchskräfte bei Stellenbesetzungen der Stadt Mannheim bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt.

Stadt Mannheim / Foto Tröster