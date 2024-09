Ludwigshafen – Rund 650 junge Menschen starten bei BASF am Standort Ludwigshafen ins Berufsleben

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Junge engagierte Menschen für den Standort Ludwigshafen: Als größter Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb in Rheinland-Pfalz begrüßt BASF heute an seinem Stammsitz rund 650 neue Kolleginnen und Kollegen. Die Vielfalt der neuen Mitarbeitenden ist ebenso breit wie das Spektrum der Berufe: Über 30 verschiedene Berufseinstiegmöglichkeiten bietet BASF an; von der klassischen Ausbildung über duales Studium hin zu dem Programm „Start in den Beruf“. Dazu kommen dieses Jahr rund 130 Teilnehmende der Quereinsteigerprogramme.

„Wir investieren in Instandhaltung und in moderne, neue Anlagen sowie Technologien, um den Standort Ludwigshafen für eine nachhaltige Zukunft aufzustellen. Dafür brauchen wir gut ausgebildete Fachkräfte, und wir freuen uns über die vielen jungen Menschen, die heute bei uns ins Berufsleben starten, um mit uns diese grüne Transformation zu gestalten! Auf unsere Übernahmequote sind wir sehr stolz: In den letzten Jahren haben wir konstant rund 90 Prozent des Ausbildungsjahrgangs in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen“, sagt Dr. Katja Scharpwinkel, Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektorin der BASF SE.

Neuerungen in der Ausbildung: Lerncoaching, Anlagenmechaniker „plus“ und mehr Geld für Dual Studierende

Elmar Benne, Leiter der Aus- und Weiterbildung bei BASF sagt: „Wir entwickeln unsere Ausbildung stetig weiter. Dabei achten wir sowohl auf die Bedürfnisse der Betriebe als auch der Auszubildenden selbst. So schaffen wir es auch in herausfordernden Zeiten ein attraktives Angebot anzubieten, um die besten Fachkräfte für BASF zu gewinnen und sie fit für die Zukunft am Standort zu machen.“

Bei der Ausbildung bei BASF stehen neben den Lerninhalten, der Gestaltung des Unterrichts unter Einsatz von digitalen Lernmethoden vor allem auch die Auszubildenden als Mensch im Fokus. Damit die Auszubildenden sich von Anfang an gut aufgehoben fühlen und motiviert sowie erfolgreich ihre Ausbildung durchlaufen, gibt es ab diesem Jahr mehr Unterstützung beim Lernen: Mit individuellem Coaching oder Gruppenworkshops stärken die Auszubildenden im Elektrobereich und die Chemikantinnen und Chemikanten ihre Lernkompetenzen sowie Fachkenntnisse. Wichtige Themen sind dabei Selbstreflexion und Lernmanagement.

Zwei in eins, das gibt es künftig beim Anlagenmechaniker/in „plus“. Die Fächer Anlagenmechaniker/in und Industriemechaniker/in verschmelzen künftig zum Anlagenmechaniker/in „plus“, wodurch die Absolventen eine breitere Qualifikation erwerben und flexibler für ihre berufliche Zukunft aufgestellt sind. Die auszubildenden Industriekaufleute können außerdem neben Pflichtmodulen im ersten Lehrjahr zwischen den Wahlmodulen Digitalisierung, Sprachen oder Zusatzqualifikation zum/zur Europakauffrau/-man wählen, und so die Ausbildung an ihre Stärken anpassen.

Ab 1. September 2024 haben dual Studierende der BASF SE und der BASF Digital Solutions GmbH am Standort Ludwigshafen außerdem mehr Geld in der Tasche. Zusätzlich zur tariflichen Ausbildungsvergütung gibt es 100 Euro pro Monat obendrauf. Mit der übertariflichen Leistung honoriert das Unternehmen, dass die dual Studierenden ihre im Studium erworbenen Kenntnissen bereits während der Praxisphasen im Betrieb einbringen. Eine Win-Win-Situation für junge Talente und Unternehmen gleichermaßen.

Jetzt schon für 2025 bewerben

Wer jetzt schon weiß, dass er oder sie den beruflichen Einstieg bei BASF starten möchte, kann sich bereits online für den Ausbildungsstart 2025 bewerben. Noten sind dabei nur ein Teil der Voraussetzungen, genauso wichtig sind Persönlichkeit, Motivation und Potenzial. Bewerben geht ganz einfach in wenigen Schritten: online den passenden Ausbildungsberuf finden, Bewerbung mit Lebenslauf abschicken und den ersten kurzen Online-Test durchlaufen. Eine Übersicht gibt es online unter www.basf.com/ausbildung.

Foto: BASF begrüßt heute rund 650 neue Auszubildende am Standort Ludwigshafen. Am ersten Tag werden sie von ihren Ausbilderinnen und Ausbildern in Empfang genommen und sie erhalten ihre persönliche Schutzausrüstung.

Quelle BASF SE Ludwigshafen