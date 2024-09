Ludwigshafen – Daniel Brosch neuer ständiger Diakon in Lu

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Weihe von Daniel Brosch am 14.09.2024 in Speyer – Dankmesse am 15.09.2024 in St. Bonifaz

Am Samstag, 14. September 2024, wird Daniel Brosch aus der Pfarrei Hl. Katharina von Siena von Weihbischof Otto Georgens im Dom zu Speyer zum Ständigen Diakon geweiht. Er ist in diesem Jahr der einzige Weihekandidat. Der Weihegottesdienst beginnt um 9:30 Uhr. Anschließend findet ein Empfang mit Imbiss im Garten des Priesterseminars statt.

Am Sonntag, 15. September 2024, feiert die Pfarrei Hl. Katharina von Siena mit dem neuen Diakon um 9:30 Uhr in der Kirche St. Bonifaz eine Dankmesse.

Daniel Brosch wird als Diakon im Zivilberuf in der Pfarrei Hll. Petrus und Paulus eingesetzt.

Bild: Daniel Brosch/privat

Kath. Stadtdekanat Ludwigshafen