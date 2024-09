Landau – Chorfestival des Chorverbands der Pfalz

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Nach einer kurzen Sommerpause kehrt die Skatenight in Mannheim zurück. Am Mittwoch, den 04. September, startet die beliebte Veranstaltung auf einer neuen Strecke durch den Waldpark und den Hafen. Der Startpunkt ist das MVV Hochhaus am Luisenring um 19:30 Uhr. INSERATRhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die 28 km lange Strecke führt durch den Waldpark ... Mehr lesen »