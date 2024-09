Heidelberg – „Wearables“ für eine aufrechte Haltung – Start-up, Selbsthilfegruppen und Innovationscluster zu Gast im „Pop-up Lab“

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wer viel am Schreibtisch sitzt, kennt sie oft: Rückenschmerzen. Tragbare Technologien können dabei helfen, die Haltung zu verbessern und einen gesunden Rücken zu erhalten. Am Mittwoch, 4. September 2024, findet im „Pop-up Living Lab für Tragbare Technologien“ der Stadt Heidelberg ein Workshop zu gesunder Haltung statt. In der Kurfürsten-Anlage 3 stellt das Start-up „StraightUp“ von 15 bis 16 Uhr einen neu entwickelten Haltungstrainer vor und lädt zum Ausprobieren ein. Der Workshop richtet sich an Physiotherapeuten, Sportler, Menschen mit Haltungsproblemen, Technikbegeisterte und Gesundheitsmanager. Um Anmeldung per E-Mail an claudia.sandoval-lopez@heidelberg.de wird gebeten.

Das Pop-up Living Lab ist noch bis zum 20. September mittwochs bis freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet sowie je nach Programm. Der Eintritt ist kostenlos. Mehr Infos gibt es online unter www.heidelberg.de/living-lab. Die weiteren Veranstaltungen der Woche im Überblick:

• Mittwoch, 4. September, 16 Uhr: englischsprachiger Vortrag „When AI Models Memorize Data“ von Salman Ul-Hassan Dar, AI Health Seminar Series „Feedforward – oder: wie KI die Zukunft der Medizin bereichert“ des AI Health Innovationsclusters

• Donnerstag, 5. September, 14 bis 17 Uhr: STRABS und Selbsthilfegruppe Hernien. STRABS integriert ein dehnungs-, aber stützfähiges Textil mit elastischer Sensortechnologie. Infos unter www.hernien-selbsthilfe.de/informationen/strabs-ein-bauchgurt.

• Donnerstag, 5. September, 16.30 bis 18 Uhr: Bewegung mit Parkinson, Treffpunkt für Menschen mit Parkinson und deren Angehörige, Start einer Selbsthilfegruppe, Infos online unter www.parkinson-verbund.de.

• Freitag, 6. September, 10.30 bis 11.30 Uhr: Fitness- und Bewegungskurs mit Wearables, Condition, Power & Fun. HIIT & Dance Moves, Anmeldung per E-Mail an claudia.sandoval-lopez@heidelberg.de.

„Pop-up Living Lab“ widmet sich Tragbaren Technologien

Auf Initiative des Amtes für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft der Stadt Heidelberg präsentieren sich im „Pop-up Living Lab für Tragbare Technologien“ Start-ups, Forschungsprojekte und weitere damit befasste Akteurinnen und Akteure. Tragbare Technologien sammeln beispielsweise Fitnessdaten am Handgelenk, messen kontaktlos den Blutzuckerspiegel und helfen bei Bewegungseinschränkungen. Das Lab ist bis 20. September 2024 geöffnet.