Frankenthal – Städtische Musikschule Start ins neue Schuljahr

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Städtische Musikschule Frankenthal

Start ins neue Schuljahr mit neuen Angeboten und überarbeiteter Homepage

Mit rund 250 Neuanmeldungen ist die Städtische Musikschule ins neue Schuljahr gestartet. Die hohe Zahl der Interessenten übersteigt die wenigen Abmeldungen deutlich. Gestartet sind auch zwei neue Angebote: Şahin Çokbilir bietet Unterricht in Saz an – hier sind noch einige wenige Plätze frei. Außerdem gibt es einen neuen Kinderchor, der speziell auf die Bedürfnisse der jüngsten Musikliebhaber zwischen sechs und elf Jahren zugeschnitten ist.

Neue Homepage und Interviewreihe

Detaillierte Informationen zu diesen und allen weiteren Angeboten sind auf der frisch überarbeiteten Homepage der Musikschule www.frankenthal.de/musikschule zu finden. Übersichtlich und modern gestaltet bietet sie durch eine neue Einstiegsseite in Kachel-Optik einen schnellen Zugriff auf alles Wichtige rund um das Haus am Stephan-Cosacchi-Platz – vom Unterrichtsangebot über Preise bis zur Veranstaltungsübersicht. Zwei besondere Highlights finden sich ganz neu auf der Seite: In der Mitarbeitergalerie wird das gesamte Team der Musikschule mit Foto vorgestellt – von der Leitung über die Lehrkräfte bis zum Hausmeister. Außerdem hat die Musikschule mit „5 Fragen an ehemalige Musikschüler“ eine neue Interviewreihe gestartet. Ehemalige Schülerinnen und Schüler erzählen, wie Musik sie beeinflusst hat und was sie heute beruflich machen. Die ersten Interviewten sind die Landtagsabgeordneten Christian Baldauf (CDU) und Martin Haller (SPD), die Leiterin des Jugendorchesters Rheinland-Pfalz Anna-Katharina Thoma und der in New York lebende Pianist Marc Lohse. Die Reihe soll kontinuierlich fortgesetzt werden.