Frankenthal – Sperrungen: Arbeiten an Minikreisel verschoben, Eschenweg und Flomersheimer Straße gesperrt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ludwigshafen beteiligt sich zum neunten Mal am Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar “Wir schaffen was”. In mehr als 70 Projekten werden wieder über 1.400 Freiwillige aktiv sein. Neu ist, dass man nicht nur an einem einzigen Tag helfen kann, sondern Projekte auch im Zeitraum von 21. bis 30. September 2024 auf ... Mehr lesen »