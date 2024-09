Viernheim – Sprechtag für Existenzgründer in Freien Berufen am 25. September 2024

Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar-Nürnberger Institut für Freie Berufe berät am 25. September in Viernheim

Wer eine freiberufliche Existenz begründen möchte, sollte sich diesen Termin unbedingt vormerken: Am Mittwoch, den 25. September, von 10 bis 17:10 Uhr bietet das „Institut für Freie Berufe Nürnberg (IFB)“ im Alten Rathaus in Viernheim, Kettelerstr. 3, Einzelberatungen an. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Teilnahmebescheinigungen werden auf Wunsch ausgestellt.

Im Rahmen der Einzelberatung haben Interessierte die Möglichkeit, alle noch offenen Fragen mit einem der kompetenten IFB-Berater zu klären und insbesondere auch das eigene Unternehmenskonzept zu besprechen. „Wir sensibilisieren Sie als Unternehmerin und Unternehmer und zeigen Ihnen die typischen Gefahren- und Fehlerquellen auf. Wir beseitigen Wissenslücken und Irrtümer und bilden damit ein wichtiges Element auf dem Weg in eine nachhaltige Existenzgründung“, verspricht das anerkannte Nürnberger Institut.

Im Beratungsgespräch geht es um konkrete Fragen und Themen, die von Gründungswilligen immer wieder angesprochen werden. Beispielsweise umsatzsteuerliche Aspekte bei der sogenannten Kleinunternehmerregelung. Oder etwa die Berufshaftpflicht. Welche Schäden deckt diese konkret ab? Wie steht es mit der freiwilligen Arbeitslosenversicherung für Selbstständige? Können Selbstständige freiwillig weiterhin in die Arbeitslosenversicherung einbezahlen? Auch gibt es Informationen darüber, wer den Gründungszuschuss beantragen kann. Andere Themen sind Scheinselbstständigkeit und Freiberuflerstatus. Die genaue Unterscheidung von Freien Berufen und Tätigkeiten im gewerblichen Bereich sowie die sogenannte „gemischte Tätigkeit“ ist eine wichtige Voraussetzung für die richtige Anmeldung der selbständigen Tätigkeit. Für Angehörige der Freien Berufe gelten einige Besonderheiten. Gemeinsam ist allen zunächst die Freiheit von der Gewerbesteuerpflicht und die vereinfachte Gewinnermittlung.

Fragen über Fragen von angehenden Freiberuflern, die sich im Gespräch mit kompetenten und erfahrenen Mitarbeitern der Abteilung Gründungsberatung des IFB-Instituts leicht klären lassen.

Der Wirtschaftsförderung Viernheim in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH ist es wieder gelungen, das IFB, eines der führenden Forschungs- und Beratungseinrichtungen für Freie Berufe in Deutschland, nach Viernheim zu holen. Als Experten der Freien Berufe informieren sie in einstündigen Einzelberatungen über die Besonderheiten der Niederlassung in einem freien Beruf, die Bestimmungen der Freiberuflichkeit und allgemeine Fragen der Gründung. Insbesondere besteht die Möglichkeit, offene Fragen zu klären und das Gründungsvorhaben zu besprechen.

Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro, ist aber für Interessierte aus dem Kreis Bergstraße kostenfrei. Die Gebühr übernimmt die Wirtschaftsförderung Viernheim

Kontakt/Anmeldungen

Anmeldungen sind direkt online beim Institut unter http://ifb.uni-erlangen.de/veranstaltungen/ vorzunehmen. Weitere Auskünfte zum Sprechtag gibt Andrea Perl-Morea telefonisch unter 0911 235 65 22.

Quelle und Foto: Stadt Viernheim