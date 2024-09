Stadt Heidelberg begrüßt 78 neue Auszubildende und Studierende – Große Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten bei der Verwaltung – Jetzt schon für 2025 bewerben

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Erzieher und Elektronikerinnen, Fachinformatikerinnen und Forstwirte, Metallbauer und Malerinnen, Verwaltungsfachangestellte und Vermessungstechniker: Die Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten bei der Stadt Heidelberg sind groß. Hinzu kommen zahlreiche duale Studiengänge – von Bauingenieurwesen und Climate Change Management und Engineering über öffentliche Wirtschaft und soziale Arbeit bis hin zu Wirtschaftsinformatik. Die Stadt hat am Montag, 2. September 2024, 78 neue Auszubildende und Studierende in 35 Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen zum Ausbildungsstart begrüßt. Die Nachwuchskräfte starten zum

1. September oder 1. Oktober ihre Ausbildung oder ihr duales Studium in der Stadtverwaltung.

In einer Einführungswoche erkunden die „Neuen“ das Rathaus, lernen die Verwaltung kennen, entdecken unter anderem die Berufsfeuerwehr, erfahren Wissenswertes rund um die Ausbildung und stärken das Gemeinsamkeitsgefühl. Anschließend beginnen sie bestens vorbereitet in ihren Ämtern. Zum Start hat am Montag ein erstes Kennenlernen im Karlstorbahnhof mit dem Ausbildungsteam des Personal- und Organisationsamtes sowie aktuellen Auszubildenden und Studierenden stattgefunden. Neben individueller und enger Betreuung durch das Ausbildungsteam erhalten die Auszubildenden und Studierenden eine Patin oder einen Paten aus dem zweiten oder dritten Lehrjahr an die Hand. Sie werden während der gesamten Ausbildungszeit für Fragen zur Verfügung stehen und Tipps geben.

Bürgermeister Schmidt-Lamontain: „Für eine bürgernahe und transparente Verwaltung“

Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain begrüßt die neuen Mitarbeitenden: „Herzlich willkommen im Team der Stadt Heidelberg. Wir sind von Ihren Fähigkeiten überzeugt und möchten gemeinsam mit Ihnen weiterhin für eine bürgernahe und transparente Verwaltung stehen. Die Stadt Heidelberg bietet als moderne Arbeitgeberin eine große Vielfalt an Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen, hervorragende Fortbildungsmöglichkeiten sowie eine ausgezeichnete Zukunfts- und Entwicklungsperspektive – während der Ausbildung und darüber hinaus: Im vergangenen Jahr konnten wir rund 90 Prozent unserer Auszubildenden mit erfolgreichem Abschluss eine Weiterbeschäftigung anbieten. Ich wünsche Ihnen einen guten Start mit einer interessanten Einführungswoche sowie eine erfolgreiche Ausbildungszeit.“

In diesem Jahr neu sind der Beruf Maßschneider am Theater und Orchester und die beiden Studiengänge „Bachelor of Arts – Technical Management, Wertstoffmanagement und Recycling“ bei der Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Zentralwerkstätten und „Bachelor of Arts – Informationsmanagement“ bei der Stadtbücherei. Die Bandbreite reicht von klassischer Büro- und Verwaltungstätigkeit über Berufe und Studiengänge im sozialen Bereich, handwerkliche und technische Ausbildungsgänge sowie künstlerisch geprägte Aufgabengebiete im Theater bis hin zu diversen dualen Studiengängen.

Die Auszubildenden und Studierenden beginnen in 35 Berufen und Studiengängen:

• Verwaltungsfachangestellte (7 Personen)

• Beamte im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst (3 Personen)

• Bachelor of Arts, Studiengang Public Management (10 Personen)

• Bachelor of Arts, Studiengang Digitales Verwaltungsmanagement (1 Person)

• Bachelor of Arts, Studiengang Informationswissenschaften (1 Person)

• Bachelor of Arts, Studiengang öffentliche Wirtschaft (2 Personen)

• Bachelor of Arts, Studiengang Messe- Kongress-, Eventmanagement (3 Personen)

• Bachelor of Arts, Studiengang Technical Management, Wertstoffmanagement und Recycling (1 Person)

• Bachelor of Arts, Studiengang Soziale Arbeit in der Kinder- und Jugendarbeit (1 Person)

• Bachelor of Arts, Studiengang Soziale Dienste in der Jugend-, Familien- und Sozialhilfe

(1 Person)

• Bachelor of Arts, Studiengang Kindheitspädagogik (1 Person)

• Bachelor of Arts, Studiengang Elementarpädagogik (2 Personen)

• Bachelor of Engineering, Studiengang Bauingenieurswesen, Fachrichtung Öffentliches Bauen (1 Person)

• Bachelor of Engineering, Studiengang Bauingenieurswesen, Fachrichtung Tiefbau (1 Person)

• Bachelor of Engineering, Studiengang Climate Change Management and Engeneering

(1 Person)

• Bachelor of Science, Studiengang Wirtschaftsinformatik (1 Person)

• Fachkraft für Veranstaltungstechnik (1 Person)

• Maßschneider (2 Personen)

• Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration (2 Personen)

• Bauzeichner (1 Person)

• Forstwirt (1 Person)

• Gärtner, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau (4 Personen)

• Gärtner, Fachrichtung Zierpflanzenbau (1 Person)

• Gärtner, Fachrichtung Friedhofsgärtnerei (1 Person)

• Elektroniker (2 Personen)

• Tischler (5 Personen)

• Kfz-Mechatroniker (2 Personen)

• Maler und Lackierer (1 Person)

• Metallbauer (1 Person)

• Umwelttechnologe für Kreislauf- und Abfallwirtschaft (1 Person)

• Vermessungstechniker (1 Person)

• Erzieher in der praxisintegrierten Ausbildung (7 Personen)

• Erzieher in der schulischen Ausbildung (3 Personen)

• Sozialpädagogische Assistenz (1 Person)

• Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (2 Personen)

Stadt Heidelberg: Attraktive und ausgezeichnete Arbeitgeberin

Die Stadt Heidelberg mit rund 3.000 Mitarbeitenden ist eine attraktive Arbeitgeberin und bietet ein breites Spektrum zur Ausbildung und zum dualen Studium in knapp 40 Berufen. Neben einer hochwertigen fachlichen Ausbildung wird sehr viel Wert auf ganzheitliche, fachübergreifende Angebote gelegt. Die Stadt fördert die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Karriere durch attraktive Angebote. Sie ermutigt Frauen und Männer, sich in Ausbildungs- und Studiengängen zu bewerben, in denen sie unterrepräsentiert sind. Zu den Angeboten zählen zum Beispiel:

• Familienfreundliche Arbeitgeberin: Die Stadt bietet unter anderem flexible Arbeitszeitmodelle (Gleitzeit), flexible und familiengerechte Arbeitsorganisation mit Möglichkeit zu mobiler Arbeit, Ferienprogramme für Mitarbeiterkinder und Sabbaticals.

• Umweltfreundliche Mobilität: Alle Mitarbeitenden der Stadt haben die Möglichkeit, ein Deutschlandticket zu abonnieren, welches von der Stadtverwaltung bezuschusst wird.

• Sport: Vielzahl an Angeboten zu einer „Aktiven Mittagspause“.

Ausbildung oder Studium 2025: Jetzt bewerben – Infos auf Internetseite und Instagram

Auch für 2025 bietet die Stadt Heidelberg wieder viele attraktive Ausbildungsstellen an. Interessierte finden Stellenausschreibungen und Infos rund um Ausbildung und duales Studium auf der digitalen Karriereseite www.heidelberg.de/arbeitgeberin. Auf dem Instagram-Kanal www.instagram.com/ausbildung_heidelberg gibt die Stadt Einblicke in die Ausbildung und das duale Studium bei der Verwaltung. Unter anderem erklären Auszubildende und Studierende aus verschiedenen Bereichen, warum sie sich für eine Ausbildung oder ein Studium bei der Stadt entschieden haben und wie ihr Arbeitsalltag aussieht. Auf diesem Kanal wird auch von den Einführungstagen zum Ausbildungsstart 2024 berichtet.

Heidelberger Ausbildungstage am 16. und 17. Oktober

Am 16. und 17. Oktober 2024 stellt die Stadt Heidelberg ihr Ausbildungsangebot auf den Heidelberger Ausbildungstagen im Dezernat 16 vor. Daneben werden sich mehr als 50 weitere Ausbildungsbetriebe präsentieren. Mehr Infos unter www.heidelberger-ausbildungstage.de.