Ludwigshafen – NEUES AUS DEM HPH: Frauensalon am 16. September 2024 zum Thema “Lebensorientierte Personal- und Selbstführung” – Onlineveranstaltung

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar-Salonkultur hat eine lange Tradition und bewegte sich bereits in ihren Anfängen zwischen Hochkultur und Wohnzimmer. Austausch stand im Mittelpunkt und so soll es auch beim Online-Frauensalon der Akademie für Frauen im Heinrich Pesch Haus sein, der alle zwei Monate seine Türen öffnet. Der nächste findet am Montag, 16. September 2024, von 19 bis 20 Uhr statt und beschäftigt sich mit lebensphasenorientierter Personal- und Selbstführung.

Frauen in der Lebensmitte befinden sich im Umbruch. Welche Rahmenbedingungen müssen erfüllt werden, damit Frauen lebensphasenorientiert die Unterstützung erhalten, die sie benötigen, um wirksam zu sein? Impulsgeberin Sonja Hachenberger holt das Thema „Wechseljahre“ aus der Ecke des Schweigens. Sie ist Initiatorin von change@work, einer Initiative für das Empowerment von Frauen in der Lebensmitte.

Der Frauensalon wendet sich Frauen, die am Einstieg in Führung stehen, die gerade aufsteigen und die eine Position in Führungsverantwortung haben. „Frauen in Führung sind vielfältig, und doch stehen die meisten von ihnen vor ähnlichen Herausforderungen. Wir möchten mit unserem Salon-Format einen Beitrag dazu zu leisten, Geschlechtergerechtigkeit im Beruf wie auch im Alltag zu fördern und Führungsetagen in Unternehmen weiblicher zu machen“, erläutert Ulrike Gentner, Direktorin Bildung des HPH.

Die Teilnahme am Online-Frauensalon ist kostenfrei, eine Anmeldung unter www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen ist erforderlich. Für das Online-Seminar wird ein virtueller Konferenzraum von Microsoft Teams genutzt. Der Link zum Frauensalon wird einen Tag vor der Veranstaltung versendet.

Quelle: Heinrich Pesch Haus

Bild: iStock_1205880190