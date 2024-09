Ludwigshafen – Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz: Termine im September

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/ Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz) – Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz: Terminübersicht September 2024 –

Freireligiöse Frauengruppe

Dienstag, 03. September 2024, 14.00 Uhr

Ludwigshafen, Parkinsel

Besuch des Filmfestivals: Freilichtkino „So weit kommt’s noch“

Am Dienstag, den 03. September 2024 wollen wir auf Anregung der Freireligiösen Frauengruppe das Ludwigshafener Filmfestival besuchen. Filmbeginn ist um 14.00 Uhr. Die Gruppe unter Leitung von Vizepräsidentin Irmgard Kofink-Klehr trifft sich vorher am Haupteingang. Wer sich anschließen möchte ist herzlich willkommen. Karten sind eigenständig zu erwerben. Bitte denken Sie an wetterfeste Kleidung! Bitte anmelden ( 0621-512582 oder pfalz@freireligioese.de

Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz

Mittwoch, 04. September 2024, 17.00 Uhr

Ludwigshafen, Johannes-Ronge-Haus, Wörthstr. 6 a

Vortrag: „175 Jahre Revolution für Freiheit und Demokratie – 75 Jahre Grundgesetz und Friedrich Wilhelm Wagner, freireligiöser Verfassungsvater aus Ludwigshafen“

Vortrag von Dr. Klaus-Jürgen Becker am Mittwoch, den 04. September, um 17.00 Uhr in der Ausstellung „… mit glühenden Kugeln. Die Revolution 1848/1849 in Ludwigshafen“

Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland verkündet. Beraten und Beschlossen wurde das Grundgesetz durch den Parlamentarischen Rat. Ihm gehörten 65 stimmberechtigte Abgeordnete aus den drei westlichen Besatzungszonen sowie fünf nicht stimmberechtigte Abgeordnete aus West-Berlin an.

Unter den 65 stimmberechtigten Abgeordneten war auch der Ludwigshafener Jurist Friedrich Wilhelm Wagner, der sich im Parlamentarischen Rat vor allem für die Streichung der Todesstrafe aus der deutschen Gesetzgebung einsetzte. Anlässlich der 75. Wiederkehr der Verkündung des Grundgesetzes wird Stadtarchivar Dr. Klaus-Jürgen Becker in die Biografie des Ludwigshafener Ehrenbürgers Wagner als einer der Väter des Grundgesetzes einführen. Eintritt frei. Anmeldung unter: ( 0621 512582 / pfalz@freireligioese.de.

Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz

Freitag, 06. September 2024, 14.45 Uhr

Bad Dürkheim, Eingang Saline

Besuch der Bad Dürkheimer Saline

Die Freiluftinhalation im Gradierwerk des Bad Dürkheimer Kurparks fördert durch die heilsame Wirkung der Soletröpfchen die Gesundheit von Atemwegen und Haut und – laut Eigenwerbung – auch das innere Wohlbefinden. Die Anreise erfolgt individuell. Bitte anmelden: ( 0621 512582 oder pfalz@freireligioese.de

Freireligiöse Immanuel-Kant-Gemeinde Neustadt

Sonntag, 08. September 2024, 10.00 Uhr

Mehrgenerationenhaus, Von-Hartmann-Straße 11, Neustadt

Morgenfeier „Gedanken zum Leben“ – Marlene Siegel

Die Immanuel-Kant-Gemeinde Neustadt lädt ein zur Morgenfeier mit einem Vortrag von Landessprecherin Marlene Siegel. Dringende Bitte: Eine Mitteilung über Ihre Teilnahme unter Tel.: 06321 – 68 565 oder eine Mail an – neustadt@freireligioese-pfalz.de – wäre sehr hilfreich.

Freireligiöse Immanuel-Kant-Gemeinde Neustadt

Sonntag, 08. September 2024, ca. 12.00 Uhr

Robert-Stolz-Str. 19, 67433 Neustadt

Besuch des jüdischen Friedhofs“ – Eberhard Dittus

Der Jüdische Friedhof Neustadt befindet sich an der Robert-Stolz-Straße / Ecke Harthäuserweg. Eberhard Dittus, der im Rahmen seiner Gedenkstättenarbeit auch den jüdischen Friedhof in Neustadt betreut, lädt die Freireligiöse Immanuel-Kant-Gemeinde und interessierte Menschen zu einem Ausflug auf den Friedhof mit informativem Rundgang ein. Der Ausflug findet am Sonntag, den 08. September im Anschluss an die Freireligiöse Morgenfeier statt. Bitte melden Sie sich an unter Tel. 0621 512582 / pfalz@freireligioese.de.

Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz

Sonntag, 08. September 2024, 15.00 bis 18.00 Uhr

Ludwigshafen, Johannes-Ronge-Haus, Wörthstr. 6 a

Tag des offenen Denkmals 2024: Ausstellung im Johannes-Ronge-Haus geöffnet

Am Sonntag, den 08. September besteht zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr. die Möglichkeit, die Ausstellung „…mit glühenden Kugeln. Die Revolution 1848/49 in Ludwigshafen“ im Johannes-Ronge-Haus, Wörthstr. 6A, 67059 Ludwigshafen, zu besuchen. Voranmeldung ist nicht nötig. Wir freuen uns auf Sie.

Freireligiöser Wohlfahrtsverband Ludwigshafen und Pfalz e.V.

Montag, 09. September 2024, 14.00 Uhr

Friedhof Käfertal, Alter Postweg 26, Mannheim

„Der Käfertaler Friedhof“

In Mannheim gibt es 10 städtische Friedhöfe. Der Käfertaler Friedhof ist aber der älteste. Er wurde bereits im Jahr 1832 erbaut und umfasst eine Fläche von ca. 7 Hektar. Friedhöfe dienen nicht nur als würdige Begräbnisstätten, sondern auch als grüne Oasen in der Großstadt. Treffen Sie sich mit uns am Haupteingang zu einem besinnlichen Spaziergang, bei dem uns Herr Bernhard Mäder interessante Dinge erzählen kann. Im Anschluss werden wir gemeinsam ein Café in der Nähe besuchen. Wir bitten zwecks Reservierung um Ihre Anmeldung im Mannheimer Gemeindesekretariat bei Alexandra Hald unter ( 0621 12631-33 oder per Mail: a.hald@forum-franklin.de

Freireligiöser Wohlfahrtsverband Ludwigshafen und Pfalz e.V.

Dienstag, 17. September 2024, 15.00 Uhr

Ludwigshafen, Johannes-Ronge-Haus, Wörthstr. 6 a

Offenes Singen – Marlene Siegel

Der Chor unter Leitung von Landessprecherin Marlene Siegel trifft sich zum Offenen Singen. Jede/r Sangeslustige ist dazu herzlich willkommen! Bitte anmelden: ( 0621 512582 oder pfalz@freireligioese.de

Freireligiöse Gemeinde Ludwigshafen

Donnerstag, 19. September 2024, 16.30 Uhr

Edigheim

Walking – Treff – Anita Stahl

Den genauen Treffpunkt bitte bei Anmeldung erfragen, unter: ( 0621 512582 oder pfalz@freireligioese.de

Freireligiöse Gemeinde Ludwigshafen

Donnerstag, 19. September 2024, 18.00Uhr

TV Edigheim, Ostring 125

Geselliges Beisammensein zur Tag-Nacht-Gleiche

Im Anschluss an den Walking-Treff möchten wir das astronomische Ereignis in Freireligiöser Gemeinschaft feiern. Hierzu wollen wir uns zu einem zwanglosen Beisammensein treffen. Bitte anmelden bis Montag, 16.09. 12 Uhr unter ( 0621 512582 oder pfalz@freireligioese.de, damit ausreichen Plätze reserviert werden können.

Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz

Donnerstag, 26. September 2024, 16.00 Uhr

Ludwigshafen, Johannes-Ronge-Haus, Wörthstr. 6 a

Einzelberatung für Trauernde – Marlene Siegel

Bitte anmelden unter: ( 0621 512582 oder pfalz@freireligioese.de