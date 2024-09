Kaiserslautern – Der FCK verliert das Torspektakel zu Hause gegen Berlin

Kaiserslautern/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagabend erlebten 48.608 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg ein Torspektakel bei der Partie vom 1. FC Kaiserslautern gegen Hertha BSC, welches die Berliner mit 4:3 gewannen. Hertha BSC führte mit 1:0, doch der FCK konnte durch Philipp Klement (32. Minute) ausgleichen. Kurz vor der Halbzeit (45.) hatte Aaron Opoku nach einem Konter den FCK mit 2:1 in Führung gebracht. Nach dem 3:2 für die Berliner durch Luca Schuler (64.) erzielte Boris Tomiak in der 68. Minute den Ausgleichstreffer. Doch Michael Cuisance gelang in der 79. Minute das entscheidende Tor zum 4:3-Auswärtssieg für die Berliner. Der FCK hatte durch den eingewechselten Ragnar Ache noch drei Chancen. Durch die erste Saisonniederlage ist der 1. FC Kaiserslautern nach dem 4. Spieltag mit sieben Punkten auf den 10. Tabellenplatz in der 2. Bundesliga zurückgefallen.

Das Polizeipräsidium Westpfalz sorgte vor sowie nach dem Spiel zusammen mit der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und durch weitere rheinland-pfälzische Polizeipräsidien für möglichst reibungslose Abläufe außerhalb des Stadions und auf den Straßen. Trotz des hohen Fahrzeug- und Fußgängeraufkommens kam es kaum zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Erwartungsgemäß mussten Autofahrer insbesondere bei der Abreise Wartezeiten in Kauf nehmen, darüber hinaus vermerkten die Einsatzkräfte aber bis auf baustellenbedingte Behinderungen und kurzzeitige Sperrungen des Elf-Freunde-Kreisels keine besonderen Vorkommnisse.

Die Gesamtbilanz des Abends wurde aus polizeilicher Perspektive insbesondere in der Nachspielphase getrübt, weil es bei aufgeheizter Stimmung zu diversen Auseinandersetzungen zwischen Heim- und Gästefans kam. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. In diesem Zusammenhang wurde durch die Polizei auch Pfefferspray eingesetzt. Ermittelt wird wegen Landfriedensbruchs und Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kaiserslautern zu melden.

Bereits während des Spiels kam es bei zwei Stadionbesuchern zu Verletzungen: Eine Frau wurde von herabfallenden Teilen einer abgeschossenen Feuerwerksrakete getroffen und erlitt Brandverletzungen, ein weiterer Besucher wurde durch einen geworfenen Becher getroffen und dadurch ebenfalls verletzt. In beiden Fällen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Auch hierzu werden noch Zeugen gesucht.

Die Polizei bedankt sich bei der Mehrheit der Fans, die am Samstag das Spiel besucht haben, für ihr faires und friedliches Verhalten.

Text Polizeipräsidium Westpfalz und Michael Sonnick