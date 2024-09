Heidelberger Demenz-Tage 2024 – Infos, Ausstellung und Vorträge vom 12. September bis 15. Oktober

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 9. September beginnt für die mehr als 22.000 Schülerinnen und Schüler an den 35 öffentlichen und 20 privaten Schulen in Heidelberg das neue Schuljahr. Rund 1.500 Schulanfängerinnen und Schulanfänger sind in Heidelberg an 18 öffentlichen und 10 privaten Grundschulen … »