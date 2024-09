Heidelberg – Ein queeres Zentrum für die Rainbow City – Queer Space Heidelberg eröffnet am 14. September

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit einer Feier öffnet am Samstag, 14. September 2024, um 18 Uhr der Queer Space Heidelberg am Karlstor 1 zum ersten Mal seine Türen für die Öffentlichkeit. Damit erhält die Rainbow City Heidelberg in den Räumen des ehemaligen Karlstorkinos in der Altstadt ihr erstes queeres Zentrum. Der „Queer Space Heidelberg“ soll ein Raum sein, der mit vielfältigen, generationsübergreifenden Angeboten täglich niedrigschwellig Möglichkeiten zur Begegnung bietet. Zur Eröffnung des Queer Space spricht Stefanie Jansen, Bürgermeisterin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit der Stadt Heidelberg. Ein vielfältiges Programm umrahmt die Eröffnungsfeier. Träger der neuen Einrichtung ist der Queer Space Heidelberg e. V. Der Trägerverein hat sich aus dem Queeren Netzwerk Heidelberg entwickelt – ein Zusammenschluss von Heidelberger Initiativen, die sich für die Anerkennung von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt einsetzen.

Der Queer Space ist Teil der Zwischennutzung des ehemaligen Gebäudes des Karlstorbahnhofs in der Altstadt, die der Gemeinderat im Mai 2023 beschlossen hatte, nachdem das Kulturhaus in die Südstadt umgezogen war. Die Stadt hatte daraufhin ein Zwischennutzungskonzept für das seit Ende 2022 leerstehende Gebäude Am Karlstor 1 entwickelt, das nun bis voraussichtlich 2026 vielseitige Angebote in dem Gebäude ermöglicht. Der Queer Space Heidelberg e. V. ist neben dem Stadtteilverein, dem Zimmertheater, dem Hip Hop e. V. und dem Kurpfälzischen Museum einer von insgesamt fünf Nutzern des Gebäudes. Die Stadt bezuschusst im Jahr 2024 Koordinations-, Miet- und Nebenkosten des Queer Space mit rund 21.000 Euro.

„Nach der Übergabe der Räume an unseren Verein, den Queer Space Heidelberg e. V., im Frühjahr 2024, konnte die queere Community im April mit den eigenen Renovierungsarbeiten der Räumlichkeiten starten. Diese sind nun so gut wie abgeschlossen“, berichtet Anna Roth vom Vorstand des Queer Space Heidelberg e. V. Der Queer Space verfügt über einen separaten Eingang, einen Saal und ein eigenes kleines Foyer und bietet dadurch gute Voraussetzungen für Community-Veranstaltungen. „Mit dem Eröffnungsfest laden wir die queere Community Heidelbergs, vor allem die vielen helfenden Hände, Vertretungen aus Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft und auch die interessierte Öffentlichkeit ein, mit uns zu feiern“, sagt Johannah Illgner, Vorsitzende des Queer Space Heidelberg e. V.

Mehr Informationen zur Eröffnung gibt es auf der Website des Queer Space Heidelberg unter hd-queer.space und auf dessen Instagram-Seite unter www.instagram.com/queer_space_heidelberg.

Hintergrund:

Am Karlstor 1: Seit Oktober 2022 bespielt das Kulturhaus Karlstorbahnhof sein neues Veranstaltungsgebäude am Marlene-Dietrich-Platz in der Südstadt. Die Stadt Heidelberg hat 2023 ein Zwischennutzungskonzept für das zuvor genutzte Gebäude in der Altstadt entwickelt, das nun bis voraussichtlich 2026 vielseitige Angebote ermöglicht. Dem Vorschlag der Verwaltung hat der Gemeinderat am 17. Mai 2023 mit großer Mehrheit zugestimmt. Das Erdgeschoss inklusive Foyer mit Außenbereich des Hauses wird in dieser Zeit vom Stadtteilverein „Alt-Heidelberg e. V.“ als Bürgerzentrum betrieben – ein Modell, das sich in anderen Stadtteilen bereits bewährt hat. In den weiteren Gebäudeteilen sind folgende feste Mieter für die Zwischennutzung eingezogen: Queer Space Heidelberg e. V., Zimmertheater Heidelberg e. V., Hip Hop Heidelberg e. V. (Grün & Gold) und die Abteilung „Archäologie und Denkmalschutz“ des Kurpfälzischen Museums.

Rainbow-City Heidelberg: Seit September 2020 ist Heidelberg in Anerkennung des Einsatzes für familiäre, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt als Mitglied im Netzwerk der Regenbogenstädte, dem „Rainbow Cities Network“ (RCN), aufgenommen worden. Das Netzwerk ist ein internationaler Zusammenschluss von Städten, die sich der Akzeptanz von LSBTIQ+ verpflichten. Mehr Informationen zur städtischen Koordinationsstelle LSBTIQ+ sind online zu finden unter www.heidelberg.de/lsbtiq.