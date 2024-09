Dannstadt -ERSTMELDUNG Brand Hinter dem Münchhof in Dannstadt-Schauernheim

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit einer Feier öffnet am Samstag, 14. September 2024, um 18 Uhr der Queer Space Heidelberg am Karlstor 1 zum ersten Mal seine Türen für die Öffentlichkeit. Damit erhält die Rainbow City Heidelberg in den Räumen des ehemaligen Karlstorkinos in der Altstadt ihr erstes queeres Zentrum. Der „Queer Space Heidelberg“ ... Mehr lesen »