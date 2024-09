Brühl – Rekord-Anzahl an Jugendgemeinderatskandidaten Wahl kann im September stattfinden

Brühl/Metropolregion Rhein-Neckar – Wer in diesen Tagen Bürgermeister Dr. Ralf Göck trifft, merkt ihm seine Freude und Erleichterung an: „Da ist uns schon ein Stein vom Herzen gefallen, als wir die

13. Kandidatenmeldung für die Jugendgemeinderatswahl im Briefkasten hatten, denn wir brauchten mindestens einen Bewerber mehr als die zwölf zu besetzenden Sitze im Jugendgemeinderat, damit die Wahl im September stattfinden kann.“ Dass es schließlich sogar 18 Kandidatinnen und Kandidaten – und damit so viele wie noch nie – wurden, hat uns alle positiv überrascht.

„Das haben wir vor allem meinem Kreistagskollegen Michael Till zu verdanken“, lobte Dr. Göck, „der sich als Gründungsmitglied und Ehrenvorsitzender des Jugendgemeinderates vorgenommen hatte, dieses wichtige Gremium wieder zu aktivieren“. Er hat unmittelbar nach der Kommunalwahl die Kampagne zur Kandidatenwerbung gestartet, über 100 persönliche Briefe an potenzielle Bewerberinnen und Bewerber geschrieben und selbst ausgetragen, zusammen mit den amtierenden Jugendgemeinderäten mehr als 100 Plakate geklebt, unzählige Gespräche geführt und sogar die Jugendgemeinderäte der ersten Stunde wieder mit ins Boot geholt. „Der Erfolg gibt ihm Recht, ihm gebührt unser großer Dank“, lobte der Bürgermeister.

Ein Dank, den Michael Till gerne zurückgibt: „Ich danke dem Bürgermeister, dem Hauptamtsleiter Jochen Ungerer, dem Sachgebietsleiter Ordnungsamt Matthias Sommer und vor allem Anna-Lena Schneider vom Personalamt, die Ansprechpartnerin für den Jugendgemeinderat ist. Sie waren all meinen Ideen gegenüber aufgeschlossen, haben mir weitestgehend freie Hand gelassen und mich dort unterstützt, wo Unterstützung nötig war. Mein Dank gilt aber auch den vier amtierenden Mitgliedern des Jugendgemeinderates Florine Büchner, Arthur Böhme, Florian Deutsch und Dominik Reul, die großartig mitgezogen haben und zum Glück wieder antreten. Und nicht zuletzt: Vielen Dank an Anne Fonje und Doris Huschka, die mir bei der Kandidatensuche mit ihrem Rat zur Seite standen. Die Rekordzahl an Kandidatinnen und Kandidaten ist unser gemeinsamer Erfolg.“

Es treten 7 Kandidatinnen und 11 Kandidaten an, die im Altersdurchschnitt 17,4 Jahre alt sind. In alphabetischer Reihenfolge sind dies: Cheyenne Bachmaier (14 Jahre), Arthur Böhme (20 Jahre), Florine Büchner (16 Jahre), Marko Cupic (18 Jahre), Florian Deutsch (19 Jahre), Jannik Gessel (22 Jahre), Tatjana Hoffmann (19 Jahre), Tabea Hoffmann (19 Jahre), Henrik Huber (21 Jahre), Valerie Kornmüller (16 Jahre), Diar Metaj (14 Jahre), Jonathan Pott (19 Jahre), Dominik Reul (20 Jahre), Juliana Schwaiz (14 Jahre), Arthur Singer (15 Jahre), Muharrem Yüceer (13 Jahre), Yusuf Mehmet Yüceer (16 Jahre) und Naomi Zelt (18 Jahre).

Spätestens am 9. September 2024 werden alle wahlberechtigten Jugendlichen nun einen Brief mit den Wahlunterlagen und einem persönlichen Code im Briefkasten haben und können dann unmittelbar wählen: Entweder per Briefwahl oder mit dem Code auch per E-Mail.

Alle wahlberechtigten Schülerinnen und Schüler der Marion-Dönhoff-Realschule erhalten außerdem die Möglichkeit, am 20. September zwischen 11 und 12 Uhr dort zu wählen. Schließlich gibt es am Donnerstag, 19. September von 15.00-17.30 Uhr für alle die Möglichkeit, im Rathaus abzustimmen. Letzter Tag der Wahl ist Sonntag,

22. September 2024. Am Tag darauf wird ausgezählt und das Ergebnis bekannt gegeben.

Mit der Wahl per E-Mail ist die Gemeinde Brühl einen ersten Schritt in Richtung Digitalisierung der JGR-Wahl gegangen: „Das nächste Projekt soll dann die Online-Wahl in zwei Jahren mit einem professionellen Tool sein“, wünscht sich Michael Till, der auch schon Angebote eingeholt hat. Das war dieses Mal leider noch nicht möglich, da die bereits vor den Sommerferien veröffentlichte Wahlordnung dies nicht vorsieht. „Einer Online-Wahl in zwei Jahren steht aber nichts im Wege“, ist Bürgermeister

Dr. Ralf Göck überzeugt, dass das Wählen dann noch einfacher wird: „Nun freuen wir uns aber zunächst einmal auf die Wahl und dann auf das 25. Jubiläum des Jugendgemeinderats im kommenden Jahr“.

Quelle: Bürgermeisteramt Brühl

Foto JGR 22 Jahre Henk:

Bürgermeister Dr. Ralf Göck gratulierte 2022 Jugendgemeinderat Mika Henk stellvertretend zum 22. Geburtstag des Jugendgemeinderates, rechts oben Jugendgemeinderat Arthur Böhme, der 2024 wieder kandidiert.