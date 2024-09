Worms – Tödlicher Verkehrsunfall auf der L407 bei Wendelsheim

Wendelsheim / Worms / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Sonntag, den 01.09.2024, gegen 13:00 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mann aus dem Landkreis Alzey-Worms mit seinem Motorrad die L407 von Nack kommend in Richtung Wendelsheim. Nachdem der Motorradfahrer einen vor ihm fahrenden PKW überholt hatte, steuerte er auf eine Linkskurve zu, weswegen er stark abbremste. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, sodass sich dieses überschlug und im angrenzenden Graben landete. Der Motorradfahrer wurde durch den Verkehrsunfall so schwer verletzt, dass er trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb.

