Waldsee – #Körperverletzung und Beleidigung an der #Schlicht

Waldsee / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am 31.08.2024 kam es zwischen 20:30 Uhr und 20:45 Uhr an der Schlicht in Waldsee zu einer Körperverletzung. Jugendliche seien dort auf eine, augenscheinlich alkoholisierte, aggressive Person gestoßen. Diese habe sie im Laufe des Gespräches mehrmals beleidigt und anschließend mit einem Stock beworfen, wodurch einer der Jugendlichen Schmerzen erlitt. Eine weitere Frau hätte die Jugendlichen geraten die Örtlichkeit zu verlassen, falls der Beschuldigte ein Messer dabeihätte. Die Jugendlichen beschreiben den Beschuldigten wie folgt: – 30-35 Jahre alt – Ca. 180cm groß – Normale Statur – Trug eine Kappe, ein T-Shirt und eine kurze Hose Die Polizei sucht Zeugen! Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235-4950 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

