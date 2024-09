Sandhausen – Nach feuchtfröhlicher Nacht halbnackt aufgewacht

Sandhausen / Wiesloch / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Sonntagmorgen gegen 01.00 Uhr wurde dem Polizeirevier Wiesloch ein “nackter” Mann gemeldet, welcher in der Schulstraße in Sandhausen am Straßenrand schlafen würde. Die Polizeibeamten des Polizeirevier Wiesloch konnten den lediglich mit einer Unterhose bekleideten 34-jährigen schnell feststellen und wecken. Auf seine spärliche Bekleidung angesprochen, fiel dem Mann trotz großer Grübelei, keine adäquate Erklärung ein. Im Fortgang stellte sich der Grund für seine Entkleidung, als ungewollte Nebenerscheinung seiner zuvor durchzechten Nacht heraus. Bei dem Mann wurde ein Atemalkoholwert von 2,4 Promille gemsessen, was seine vorhandenen Erinnerungslücken erklärten. Die Polizeibeamten begaben sich mit dem Mann auf die Suche nach seinen Kleidern. Sie wurden schnell in der näheren Umgebung fündig und halfen dem Mann beim Anziehen. Um einem erneuten Entblößungsrückfall in der Öffentlichkeit vorzubeugen, wurde der nach wie vor “stark grübelnde 34-jährige” zu seiner Wohnanschrift verbracht.

