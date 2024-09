Mannheim – SV Waldhof Mannheim ist nach Heimniederlage nun Tabellenletzter

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim hat das Südwest-Derby zu Hause vor 15.452 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion gegen den 1. FC Saarbrücken mit 0:1 verloren. Den entscheidenden Treffer für die Saarbrücker erzielte Sebastian Vasiliadis mit einem Kopfball in der 41. Minute kurz vor der Halbzeitpause. In den bisherigen vier Begegnungen haben die Waldhöfer nur einen Punkt beim 1:1-Unentschieden auswärts beim SC Verl geholt und sind nun Tabellenletzter in der 3. Liga.

Nach der Länderspielpause spielt der SV Waldhof Mannheim dann am 14. September auswärts bei Hansa Rostock, die mit zwei Zählern nur einen Tabellenplatz vor den Waldhöfern liegen.

Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.svw07.de.

Text Michael Sonnick