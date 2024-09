Kaiserslautern – FCK muss im DFB-Pokal zum VfB Stuttgart

Kaiserslautern / Nach der Auslosung zur zweiten Runde vom DFB-Pokal muss der 1. FC Kaiserslautern auswärts zum Bundesligisten VfB Stuttgart, der im Vorjahr Vizemeister wurde. Die 16 Partien der 32 Mannschaften finden am 29. und 30. Oktober 2024 statt. Der FCK verlor das letzte DFB-Pokalfinale 2024 in Berlin gegen den deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen mit 0:1. In der 1. Runde vom DFB-Pokal feierte der 1. FC Kaiserslautern einen 2:1-Auswärtssieg beim FC Ingolstadt.

Die TSG Hoffenheim spielt zu Hause gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg mit Trainer Miro Klose. Der Karlsruher SC muss auswärts beim Regionalligisten Kickers Offenbach antreten. Die Mainzer spielen zu Hause gegen den Rekordmeister FC Bayern München.

Die Begegnungen von der 2. Runde im DFB-Pokal lauten :

Arminia Bielefeld – 1. FC Union Berlin

Dynamo Dresden – SV Darmstadt 98

Kickers Offenbach – Karlsruher SC

SC Freiburg – Hamburger SV

Hertha BSC Berlin – 1. FC Heidenheim

1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München

VfB Stuttgart – 1. FC Kaiserslautern

Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach

FC Augsburg – FC Schalke 04

TSG Hoffenheim – 1. FC Nürnberg

SC Paderborn 07 – SV Werder Bremen

SSV Jahn Regensburg – SpVgg Greuther Fürth

Bayer 04 Leverkusen – SV Elversberg

VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund

RB Leipzig – FC St. Pauli

1. FC Köln – Holstein Kiel

Text Michael Sonnick

Foto: Schwere Aufgabe im DFB-Pokal für den FCK mit Geschäftsführer Thomas Hengen (Foto Michael Sonnick)