Heidelberg – Vermisster 53-Jähriger wieder aufgetaucht

Bensheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) – Am Sonntag, den 01. September 2024, kam es zu einem tragischen Badeunfall am Badesee Bensheim. Um 18:31 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr sowie der Rettungsdienst alarmiert, nachdem ein 7-Jähriger im Wasser untergegangen war. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, DLRG sowie der Polizei trafen kurz darauf am Unglücksort ein. Trotz des schnellen und ... Mehr lesen »