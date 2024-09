Bensheim – Tragischer Badeunfall – 7-jähriges Kind am Badesee Bensheim verstorben

Bensheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) – Am Sonntag, den 01. September 2024, kam es zu einem tragischen Badeunfall am Badesee Bensheim. Um 18:31 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr sowie der

Rettungsdienst alarmiert, nachdem ein 7-Jähriger im Wasser untergegangen war. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, DLRG sowie der Polizei trafen kurz darauf am Unglücksort ein. Trotz des schnellen und professionellen Einsatzes aller beteiligten Kräfte konnte der Junge erst gegen 21:50 Uhr tot geborgen werden.

Angehörige wurden durch das Kriseninterventionsteam und einen Imam betreut. Vor Ort befanden sich Kräfte des THW Bensheim, der Feuerwehr Bensheim, der DLRG Bensheim, Heppenheim und Lampertheim mit u. a. einem Sonarboot, 8 Tauchern und Wasserortungshunden, der Feuerwehr Mannheim mit Tauchern, drei RTW sowie ein

Polizeihubschrauber im Einsatz. Ermittlungen, wie es zu dem tragischen Badeunglück kommen konnte, werden durch das Fachkommissariat 10 der Polizeidirektion Bergstraße übernommen. Wir bitten Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zur Aufklärung geben können, sich

bei der Polizeidirektion in Heppenheim 06252-706-0 zu melden.

Quelle Polizei Heppenheim

Foto Symbolbild MRN-News

