Weinheim: Diebstahl von Porsche – Polizei bittet um Hinweise

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagabend wurde in Weinheim ein grüner Porsche 911 Carrera (Baujahr 1991) entwendet. Das Fahrzeug wurde von dem Geschädigten gegen 20:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Institutstrasse abgestellt. Als er gegen 23:00 Uhr zurückkehrte, befand sich der Porsche nicht mehr an genannter Abstellörtlichkeit.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heidelberg unter 0621/174-4444 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim