Sinsheim – Ankommen, drankommen: MotoGymkhana auf dem Gelände des Technik Museum Sinsheim

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. In Kooperation mit dem MotoGymkhana Deutschland e.V. lädt das Technik Museum Sinsheim alle Motorradbegeisterten zu einem besonderen Fahrsicherheitstraining ein: Am Samstag, 28. September 2024, findet das sportliche Geschicklichkeitsfahren „MotoGymkhana“ auf dem Gelände des Museums statt. MotoGymkhana ist eine Motorsportdisziplin, bei der Motorradfahrer einen mit Pylonen abgesteckten Parcours in kürzester Zeit und möglichst fehlerfrei durchfahren müssen. Dabei stehen Geschicklichkeit und Beherrschung des Motorrads im Vordergrund – pure Geschwindigkeit allein reicht nicht aus. Die Fahrer müssen enge Kurven, schnelle Richtungswechsel und präzise Manöver meistern, um den Parcours zu bewältigen. Die Teilnahme am MotoGymkhana mit der eigenen Maschine ist kostenlos. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Mehr Informationen: https://motogymkhana.de/28-09-2024-moto-gymkhana-training-sinsheim-technikmuseum/.

Ein U-Turn bei vollem Lenkanschlag und kratzender Fußraste, maximale Beschleunigung gefolgt von hartem Bremsen in einen Sechs-Meter-Kreis hinein oder ein 360-Grad-Turn auf kleinstem Raum. MotoGymkhana ist genau das Richtige für Biker, die ihre Fahrtechnik und Motorradbeherrschung effektiv und mit Spaß verbessern wollen. Unter fachkundiger Anleitung und Betreuung durch Mitglieder des MotoGymkhana Deutschland e.V. haben die Fahrer von 9:30 Uhr bis 18 Uhr die Möglichkeit, diese sportliche Variante des Motorradslaloms auszuprobieren. Die Veranstaltung ist kostenlos und sowohl für erfahrene Motorradfahrer als auch für Anfänger geeignet. Es ist die perfekte Gelegenheit, das eigene Können auf die Probe zu stellen. Teilnahmevoraussetzungen: Die eigene Maschine muss in verkehrstauglichem Zustand sein und es darf nur mit kompletter Schutzkleidung gefahren werden.

Quelle Technik Museen Sinsheim/Speyer