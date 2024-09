Sankt Leon-Rot Rhein-Neckar-Kreis BAB 5: Unfall mit sechs Fahrzeugen

St. Leon-Rot/Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bereits berichtet ereignete sich heute gegen 17:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A5. Die zunächst berichtete Zahl von sechs beteiligten Fahrzeugen muss an dieser Stelle auf fünf korrigiert werden. Ein 56-jähriger VW Touareg Fahrer befuhr die A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe und kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit einem, am Stauende haltenden, PKW auf Höhe von St. Leon-Rot. Durch den Aufprall wurde dieser auf einen weiteren PKW aufgeschoben. Der VW Touareg kollidierte anschließend mit einem LKW und kam am linken Fahrbahnrand zum Stehen.

Ein weiterer PKW wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Der 56-Jährige verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Alle weiteren Beteiligten verblieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzt 150.000,- EUR. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch die Verkehrsdienstaußenstelle Walldorf übernommen und dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim