Mannheim: Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Frankenthal/ Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Samstag, dem 31.08.24 wurde hiesige Dienststelle über einen Diebstahl informiert. Zwei Frauen aus Dannstadt-Schauernheim boten ihre Waren auf dem Kunstmarkt in Frankenthal auf dem Rathausplatz an. Beim Abbau des Standes gegen 18 Uhr seien die beiden Frauen von zwei männlichen Personen angesprochen und über ihre Waren befragt worden. In dieser ... Mehr lesen »