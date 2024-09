Landau -Trunkenheitsfahrt durch Fahrer eines Elektro-Scooter

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagabend, den 30.08.2024, gegen 18:10 Uhr, fiel einer Streife der Polizeiinspektion Landau ein männlicher Elektro-Scooter Fahrer im Bereich der Queichheimer Brücke auf. Der 57-jährige Fahrzeugführer hielt an der rot geschalteten Fußgängerampel an der Kreuzung zur Rheinstraße an und zeigte dort erhebliche Schwierigkeiten, die Taste der Ampelanlage zu bedienen.

Der 57-Jährige wurde daraufhin durch die Polizeikräfte angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum durch den Mann festgestellt werden. Er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den unter Betäubungsmitteleinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Landau