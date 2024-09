Hoffenheim – TSG verpflichtet Arthur Chaves

Hoffenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat Arthur Chaves verpflichtet. Der brasilianische U23-Nationalspieler kommt vom portugiesischen Zweitligisten Académico Viseu in den Kraichgau.

„Arthur ist von Brasilien aus seine ersten Schritte in Europa in der Zweiten Liga in Portugal bei Académico Viseu gegangen. Er erhält nun die Chance, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen, sich zu zeigen und perspektivisch an das Niveau hier in Hoffenheim anzupassen“, sagt Frank Kramer, interimistischer Sportlicher Leiter der TSG.

Arthur Chaves wechselte im August 2022 aus seiner brasilianischen Heimat nach Portugal zu Acadédmico Viseu und absolvierte für den Klub in der zweithöchsten portugiesischen Spielklasse sowie dem Pokalwettbewerb in den vergangenen zwei Jahren insgesamt 58 Pflichtspiele (4 Tore). Seit seinem Debüt für die U23-Nationalmannschaft Brasiliens im Januar dieses Jahres, absolvierte der Innenverteidiger bislang sechs Spiele für das Nachwuchsteam der „Seleçāo“ und war dabei Stammkraft bei den Partien zur möglichen Olympia-Qualifikation für Paris 2024, die Brasiliens U23 am Ende verpasste.

