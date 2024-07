Ludwigshafen – BASF – Mitarbeiter erleidet Augenverletzung

Brühl / Metropolregion Rhein-Neckar. Seit 2004 gibt es das Betreute Wohnen in der Ahornstraße in Brühl-Rohrhof. Nachdem Brühl 2017 mit dem Betreuten Wohnen in der Hauptstraße nachgezogen hat und dort auch Tagespflege und Mittagessen anbietet, wurde der Wunsch an den betreuenden Pflegedienst Triebskorn gGmbH herangetragen, eine Tagespflege auch in Rohrhof zu etablieren. Nachdem die entsprechend ... Mehr lesen »