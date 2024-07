Heidelberg – Betrügerin versucht Seniorin zu täuschen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck lädt am Donnerstag, 4. Juli 2024, von 13 Uhr bis 15 Uhr, zur nächsten Bürgersprechstunde per WhatsApp ein. INSERATWasserspass in den Schwimmbädern des Rhein-Pfalz-KreisesWasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis Bürger*innen können sich durch den Messenger-Dienst wieder mit ihren persönlichen Anliegen an die Oberbürgermeisterin wenden. In ihrer WhatsApp-Sprechstunde antwortet die Oberbürgermeisterin ... Mehr lesen »