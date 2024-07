Brühl – Tagespflege jetzt auch im Rohrhofer Betreuten Wohnen

Brühl / Metropolregion Rhein-Neckar. Seit 2004 gibt es das Betreute Wohnen in der Ahornstraße in Brühl-Rohrhof. Nachdem Brühl 2017 mit dem Betreuten Wohnen in der Hauptstraße nachgezogen hat und dort auch Tagespflege und Mittagessen anbietet, wurde der Wunsch an den betreuenden Pflegedienst Triebskorn gGmbH herangetragen, eine Tagespflege auch in Rohrhof zu etablieren. Nachdem die entsprechend notwendigen Räumlichkeiten alle zur Verfügung standen, erteilte die Krankenkasse kürzlich die Genehmigung und es kann losgehen. Bei einem Grillfest für alle Bewohner der Ahornstrasse stellte Geschäftsführer Gazmend Wiedmaier die Tagespflege vor und sie ist damit offiziell gestartet und in Betrieb. Auch Bürgermeister Dr. Ralf Göck ließ es sich nicht nehmen, das neue Angebot und die Arbeit der beteiligten „Schwestern“ in der Brühler Seniorenbetreuung zu würdigen und zur Eröffnung ganz offiziell das „Hufeisen“ der Gemeinde an Gazmend Wiedmaier zu überreichen.

BU:Die in der Ahornstrasse tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pflegedienst Triebskorn-Tagespflege: v.l.n.r. Fr. Osztfalk, Hr. Daci, Fr. Becker, Fr. Plak, Fr. Blay mit Bürgermeister Dr. Ralf Göck und Geschäftsführer Gazmend Wiedmaier

Fotoquelle: Verwaltung

Quelle Verwaltung Brühl