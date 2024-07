Viernheim – Viernheimer Unternehmerin in die Vollversammlung der IHK Darmstadt Rhein Main gewählt

Viernheim / Südhessen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Mitglieder der neuen Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt Rhein Main Neckar stehen fest. Die knapp 65.000 Mitgliedsunternehmen der IHK waren aufgerufen, sich im Frühjahr an der IHK-Wahl zu beteiligen. 73 Mitglieder wurden aus der südhessischen Unternehmerschaft gewählt, die in den kommenden fünf Jahren unter anderem die Schwerpunkte der Arbeit der IHK als Interessenvertretung festlegen. Hierbei wurde die Unternehmerin Annegret Queißner als einzige Person aus Viernheim gewählt. Bürgermeister Matthias Baaß und Wirtschaftsförderer Alexander Schwarz gratulierten der Viernheimer Unternehmerin zu ihrer erfolgreichen Wahl persönlich im Neuen Rathaus.

Queißner, Geschäftsführerin der [KY’VE:] Projekte GmbH & Co. KG hatte sich mit klaren Vorstellungen und viel Engagement in den Wahlkampf begeben. Sie betonte, dass sie sich besonders für die Belange kleinerer Unternehmen einsetzen möchte, sei es bei der digitalen Transformation, der Modernisierung von Arbeitsplatzmodellen oder anderen aktuellen Megatrends. Als Vorstandsmitglied der businessWomen bergstraße e. V. liegt ihr zudem die Stärkung der Rolle der Frauen in der Wirtschaft am Herzen.

In einem konstruktiven Austausch sprachen Bürgermeister Baaß und Wirtschaftsförderer Schwarz mit Queißner über die vielfältigen Aufgaben der IHK, ihre eigenen Erfahrungen und die anstehenden Herausforderungen. Der Rathauschef wünschte ihr viel Erfolg und Kraft für diese ehrenamtliche Aufgabe: „Es braucht Menschen wie Frau Queißner, die sich mit Engagement und Leidenschaft für das Gemeinwohl einsetzen. Hiermit übernimmt Sie soziale Verantwortung und hat die Chance, Dinge zu bewegen und nachhaltig zu verändern, so wie sie das auch schon im Vorstand der businessWomen bergstraße e. V. und im Vorstand des Fördervereins der Goetheschule macht.“

Wirtschaftsförderer Schwarz freute sich besonders über die positive Entwicklung des Unternehmens innerhalb weniger Jahre, das Sie inzwischen zusammen mit ihrem Ehemann führt und vor einigen Jahren der Grund für einen Besuch der kostenlosen Existenzgründungsberatung der Wirtschaftsförderung war. Heute agieren sie als Team von pragmatischen Generalisten, die Kundenprojekte professionell und zielorientiert realisieren – sei es digital, organisatorisch, softwarespezifisch, werblich, kaufmännisch oder dokumentativ.

„[KY’VE:] ist die ‘verlängerte Werkbank‘ für die Umsetzung anstehender Projekte mit wachsendem Fokus auf den Bereich Naturschutz und digitale Transformation sowie den begleitenden Kommunikationsmaßnahmen, die begeistern. Projekte, die sich binnen Sekunden einen bleibenden Platz im Langzeitgedächtnis erobern“, beschreibt Annegret Queißner ihr Unternehmen.

Quelle: Stadt Viernheim