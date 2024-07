Speyer/Sinsheim – Erfolgreicher Roll-on des U-Bootes U17 auf dem Flussponton

Speyer/Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Technik Museen Sinsheim Speyer geben bekannt, dass der Roll-on

des U-Bootes U17 auf den Ponton heute, am 2. Juli, erfolgreich abgeschlossen wurde.

Damit ist ein weiterer Meilenstein des vierwöchigen U17-Transports vom Technik

Museum Speyer ins Technik Museum Sinsheim geschafft. Nun stehen noch so manche

Sicherungs- und Befestigungsarbeiten an, bevor der Schubverband am Freitag, 5. Juli,

über den Rhein Richtung Mannheim startet und eben dort auch das erste Mal auf dem

Ponton gedreht wird.

Der Roll-on verlief reibungslos. Das U-Boot U17, ein Oldtimer von 1973, wurde präzise und

sicher auf den Ponton manövriert. Nachdem U17 auf dem 30-Achsen SCHEUERLE InterCombi

Plattformwagen vor dem Flussponton der Firma Van der Wees positioniert wurde, schob sich

der Tieflader samt U-Boot Meter für Meter auf den Ponton. Immer wieder stoppte der Tieflader,

um die Ballastierung des Pontons anzupassen, sodass dieser trotz veränderter Last gerade und

stabil im Wasser liegt und die 500 Tonnen (150 Tonnen Tieflader und 350 Tonnen U-Boot)

Stück für Stück auffahren konnten. Parallel hatte die Crew der Spedition Kübler GmbH die 240

Räder der 30 Achsen des Tiefladers ständig im Auge und stellte sicher, dass U17 immer in

Waage steht. Nach rund drei Stunden war der Roll-on erfolgt und die Beteiligten konnten

aufatmen. „Dieser erfolgreiche Roll-on ist das Ergebnis exzellenter Teamarbeit zwischen den

erfahrenen Teams der Spedition Kübler GmbH sowie Fischer Kran und Transport GmbH & Co.

KG und unserer Werkstattkollegen“, so Projektleiter Michael Einkörn zufrieden. „Hiermit ist der

zweite Schritt erledigt und wir freuen uns darauf, das U-Boot in den kommenden Wochen in

Richtung Sinsheim zu transportieren.“



Es folgen die Befestigungsarbeiten, um U17 sicher auf dem Rhein und später auf dem Neckar

bewegen und vor allem drehen zu können. Auf dem Flussponton geht es zunächst am Freitag,

5. Juli, auf dem Rhein nach Mannheim. Dort wird U17, eine Leihgabe der Wehrtechnischen

Studiensammlung des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der

Bundeswehr (BAAINBw), dann zum ersten Mal auf dem Ponton gedreht. Dies ist nötig, um die

Neckarbrücken passieren zu können. Der Schubverband erreicht Heidelberg im Laufe des

Samstags, 6. Juli, und wird dort bis Montag früh festmachen. Vier Wochen soll die Überführung

des U-Bootes insgesamt dauern. Die Timeline des Transportes ist online einsehbar und wird,

soweit möglich, von den Verantwortlichen mit Uhrzeiten ergänzt:

www.technikmuseum.de/u17/#die-strecke. Interessierte, die nicht live vor Ort dabei sein

können, versorgen die Technik Museen Sinsheim Speyer mit einem Livestream und -tracking.

Bei besonders interessanten Streckenabschnitten begleitet ein Moderator das Geschehen und

spricht unter anderem mit ehemaligen U-Bootfahrern. Die Abfahrt in Richtung Mannheim (5.

Juli), die Weiterfahrt nach Heidelberg (6. Juli) sowie die beiden Drehmanöver können live und

mit Moderation über die sozialen Medien oder aber unter dem Link www.technik-

museum.de/u17 mitverfolgt werden.

Bild 1: Immer wieder stoppte der Tieflader, um die Ballastierung des Pontons

anzupassen, sodass dieser trotz veränderter Last gerade und stabil im

Wasser liegt und die 500 Tonnen (150 Tonnen Tieflader und 350

Tonnen U-Boot) Stück für Stück auffahren konnten. Quelle TMSNHSP

Bild 2: Nachdem U17 auf dem 30-Achsen SCHEUERLE InterCombi Plattformwagen

vor dem Flussponton der Firma Van der Wees positioniert wurde, schob sich

der Tieflader samt U-Boot Meter für Meter auf den Ponton. Quelle TMSNHSP

Quelle: Technik Museen Sinsheim Speyer