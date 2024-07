Mannheim: Fahrzeugbrand in Neckarau – Zeugen gesucht

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am heutigen Dienstag gegen 03:15 Uhr geriet in der Straße “Vorderer Sporwörth” ein mit Sperrmüll beladener Fahrzeuganhänger aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindern. Dennoch brannte der Anhänger gänzlich aus.

Ein weiterer dort geparkter BMW und eine Lärmschutzwand der Deutschen Bahn wurden ebenfalls durch die Hitze beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6.500 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu schaden. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen hat das Polizeirevier Mannheim-Neckarau übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter 0621-83397-0 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim