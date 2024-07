Ludwigshafen – Jugendliche nach Einbruchversuch ertappt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag (30.06.2024), gegen 17:50 Uhr, meldeten Zeugen, dass mehrere Jugendliche eine Fensterscheibe einer Schule in der Schlesier Straße eingeschlagen hätten. Bei Eintreffen der Polizeikräften hatten sich die Täter bereits entfernt. Aufgrund von Zeugenhinweise durchsuchten die Polizeikräfte eine nahe Parkanlage, wo zwei der Tatverdächtigen in einem Gebüsch festgestellt wurden. Beim Erblicken der Polizei versuchten die 15-Jährigen zu flüchten, konnten jedoch nach kurzer Verfolgung in gefasst werden. Sie wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Ein dritter, ebenfalls 15-jähriger Tatverdächtiger, konnte wenig später in der Nähe der Schule festgestellt werden.

Gegen die Jugendlichen wird nun wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Diebstahls ermittelt.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz