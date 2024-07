Ludwigshafen – CDU-Maudach lädt zum Bruchfest ein

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Am kommenden Samstag und Sonntag (6./7. Juli) findet das Bruchfest der

CDU-Maudach statt. Nach den sehr guten Ergebnissen bei den Kommunalwahlen freuen wir uns auf zahlreiche Besucher und die

Gelegenheit mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen, so der Vorsitzende Andreas Olbert.

Am Samstag beginnt das Bruchfest um 14.00 Uhr und am Sonntag um 10.00 Uhr. Der Kreisverband lädt am Sonntag ab 11.00 Uhr zum Neumitglieder Weißwurst-Frühschoppen ein.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Quelle CDU Ludwigshafen