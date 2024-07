Ludwigshafen – 25 Jahre Kindertagespflege in Ludwigshafen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Qualitativ hochwertige familiennahe und bindungsbezogene Betreuung in Kleingruppen, eine feste Bezugsperson, individuelle Betreuung und flexible Betreuungszeiten für Kinder unter 3 Jahren, aber auch ergänzend zur Kita/Schule – das sind die Merkmale der Betreuung in Kindertagespflege bei qualifizierten Tagesmüttern/-vätern.

Am 1.7.1999 feiert die Kindertagespflege in Ludwigshafen Geburtstag. Seit den bescheidenen Anfängen mit nur wenigen Kindertagespflegepersonen hat sich viel getan:

Derzeit werden in Ludwigshafen über 420 Kinder von insgesamt 91 Kindertagespflegepersonen mit vielfältigen Konzepten betreut.

Die Kindertagespflege leistet neben der institutionellen Betreuung einen wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zur Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz ab dem vollendeten 1. Lebensjahr.

Mit dem Anstieg der Betreuungen in Kindertagespflege sind auch die Anforderungen an die Kindertagespflegepersonen gewachsen. So muss ein Qualifizierungskurs von 300 Unterrichtsstunden plus 40 Stunden Praktikum absolviert und erfolgreich mit einer Prüfung abgeschlossen werden.

Diese Weiterentwicklung der Qualitätskriterien entspricht der gesetzlich verankerten Gleichwertigkeit der Kindertagespflege mit der pädagogischen Arbeit in den Einrichtungen.

Der ruhige überschaubare Rahmen, das individuelle Eingehen auf die kindlichen Bedürfnisse und die enge partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern sind weitere Vorteile der Betreuung in der Kindertagespflege, die von der Stadt Ludwigshafen gefördert wird.

In Ludwigshafen bietet das Büro Flexible Kinderbetreuung des Kinderschutzbundes Ludwigshafen seit 25 Jahren die Fachberatung und Vermittlung qualifizierter Kindertagespflegepersonen an.

Marion Schneid, die Vorsitzende des Kinderschutzbundes Ludwigshafen, freut sich über den kontinuierlichen qualitativen und quantitativen Ausbau der Kindertagespflege, die inzwischen aus dem Betreuungsangebot der Stadt Ludwigshafen nicht mehr wegzudenken ist.