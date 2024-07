Landau – Projekt Landauer Hochzeitswingert: Stadt Landau und Wein.Gut.Pan spenden 600 Euro für den „Fuhrpark“ der Kita Queichheim Mariä Himmelfahrt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Zwischen Samstag (29.06.2024), 13:00 Uhr und Montag (01.07.2024), 06:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Optiker-Filiale in der Rheinallee ein und entwendeten zahlreiche Brillengestelle. Der entstandene Schaden wird auf circa 45.000 Euro geschätzt. INSERATWasserspass in den Schwimmbädern des Rhein-Pfalz-KreisesWasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die ... Mehr lesen »