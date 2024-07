Heidelberg-Iqbal-Ufer: Volle Bandbreite des Poesiomaten genießen am Freitag, 5. Juli – Anschließendes Live-Konzert mit „Early Phoenix“

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit März 2024 verzaubert der Poesiomat am Iqbal-Ufer im Stadtteil Bergheim Besucherinnen und Besucher mit Lyrik aus und über Heidelberg. Das vollständige Programm des Poesiomaten – mit einer Länge von rund 45 Minuten – ist am Freitag, 5. Juli 2024, ab 20.45 Uhr unter dem Titel „Die ganze Platte“ in einem Stück zu hören. Im Anschluss findet vor Ort ein Live-Konzert von „Early Phoenix“, bestehend aus Sheila Bluhm und Jeremy Heiß, statt. Sie haben als Sprecherin und Sound-Designer verschiedene Tracks des Poesiomaten wesentlich gestaltet. Beim Heidelberger Poesiomaten handelt es sich um das erste und einzige Exemplar in Deutschland.

Der Poesiomat ist eine Hörstation in Form eines Periskops, an der Interessierte 17 Texten von Hölderlin bis Saša Stanišić, von Brentano bis Hilde Domin, lauschen können. Teilweise wurden die Texte mit eigens erschaffenen Klängen untermalt. Alle Texte haben einen direkten Bezug zu Heidelberg und können per Knopfdruck ausgewählt werden. Erfinder des Poesieomaten ist der tschechische Künstler Ondřej Kobza. Besonders klimafreundlich: Zum Lauschen wird kein Stromanschluss benötigt – die Energie zum Abspielen der Poesie erzeugen die Zuhörenden mit einer Kurbel selbst. Die Anbringung des Poesiomaten am Iqbal-Ufer wurde durch das städtische Programm „Mittendrinnenstadt“ ermöglicht. Zur Erinnerung an die Poesie von Muhammad Iqbal (1877 – 1938), nach dem der Aufstellungsort am Neckarufer benannt wurde, wurde auch ein Text des pakistanischen Poeten und Philosophen in die Playlist eingearbeitet.