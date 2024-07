Brühl – Klimaschutzkampagne „Brühl machts jetzt“ inhaltlich und symbolisch gestartet

Brühl/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit Grußworten und Vorträgen aber auch mit einem symbolischen Akt startete die Gemeinde Brühl vor einer Woche ihre Klimaschutzkampagne: „Die cleverste Heizung steht nicht im Keller“ verheißt die

Werbung für eine neue Wärmepumpe – und verweist auf die kostenlose Unterstützung der

Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur (KLiBA) Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis.

„Sonnenschein schüttet Hormone aus. Euros sowieso“ wirbt ein weiteres Banner für

Photovoltaikanlagen, Stromspeicher und Balkonkraftwerke. Die Kampagne für mehr Klimaschutz, bei

dem alle einen Beitrag leisten können, kommt klar und eindeutig daher. „Brühl wird klimaneutral“,

versprach Bürgermeister Dr. Ralf Göck bei der Präsentation der speziell auf Brühl zugeschnittenen

Klimaschutzkampagne im Ratssaal. „wenn ganz viele mitmachen“, wies er etwa auch aufs

STADTRADELN hin, das gerade laufe und an dem sich alle beteiligen könnten. Sein Dank galt den

Sponsoren Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz, die die Klimaschutz-Taschen bezahlte, die alle

40 Anwesenden mit nach Hause nehmen konnten, und der MVV Energie AG, die sich an den

Werbematerialien beteiligte.

Ab sofort sollen die im Leitbild zusammengefassten Vorhaben und Maßnahmen für alle hier lebenden

Menschen sichtbar und nachvollziehbar aufgezeigt werden. Der Technikvorstand der MVV Energie

AG, Dr. Hansjörg Roll, freute sich, „dass Brühl sehr motiviert auf dem Weg in die Klimaneutralität ist“.

Das Mannheimer Energieunternehmen treibe die Wärmewende konsequent voran. Fernwärme werde

Schritt für Schritt grün gemacht, bis 2030 soll sie in Mannheim und der Region vollständig aus

klimafreundlichen Energiequellen erzeugt werden. Weitere Informationen dazu gebe es auch von der

MVV am 15. und 16. Juli, jeweils abends in der Brühler Festhalle.

Klimaschutz in Brühl: Gemeinsam oder gar nicht

Klimaschutz gelinge gemeinsam oder gar nicht, plädierte der langjährige KLiBA -Projektleiter Peter

Kolbe für einen gemeinsamen Weg. Er nannte Zahlen und Fakten. Es gebe (noch) die Möglichkeit,

„aus diesem Planeten ein Paradies zu machen und das für alle Menschen“. Die nächsten sieben

Jahre seien entscheidend, um diese gemeinsame Reise „gut hinzukriegen. Das Zeitfenster schließt

sich“, zitierte Kolbe UN-Generalsekretär António Guterres bei der Klimakonferenz in Berlin: „Wir haben

die Wahl. Entweder handeln wir zusammen oder wir begehen kollektiven Suizid.“

Auch die Menschen in Brühl hätten die Wahl an jedem Tag, führte der KLiBA-Berater aus und nannte

positive Beispiele von innovativen Unternehmen und sozialen Innovationen. Der Umsetzung der

notwendigen Maßnahmen lägen fünf Handlungsfelder zugrunde: Zuhause, Gemeinschaft, Arbeit,

Aktivismus und Politik. Diese fünf Bereiche würden auch in der neuen Brühler Kampagne aufgegriffen.

In einem von der Kommunikationsagentur Château Louis aus Ludwigsburg begleiteten Workshop

waren zunächst Ideen und Vorschläge gesammelt sowie Themen für die Kampagne ausgewählt

worden. Die Kampagne werde das Erreichen der Ziele aktiv unterstützen, stellte Geschäftsführer

Detlev Bernhart das Kommunikationskonzept für die Gemeinde vor. Ziel der Kampagne ist, die große

und akute Bedeutung des Themas allen Brühlern bewusst zu machen und zugleich ein echtes „Wir-

Gefühl“ für den Klimaschutz zu entwickeln. Alle Menschen sollen informiert werden, was die

Gemeinde tut und wie der Beitrag eines jeden Einzelnen aussehen kann. Dadurch soll dem

Klimaschutz in Brühl „ein Gesicht“ gegeben werden.

Psychologischer Gesamtnutzen der Brühler Klimaschutzkampagne

Die fünf Kernthemen, die auf Basis des Workshops vom Oktober vergangenen Jahres gemeinsam

festgelegt wurden, sind die Nutzung von Photovoltaik und Fahrrad, die Fernwärme, die Haussanierung

und die Begrünung von Flächen sowie die Flächenentsiegelung. „Ich handle clever: für mich und alle

anderen auch. Und fühl mich deshalb richtig gut“, stellte Bernhart den psychologischen Gesamtnutzen

der Kampagne heraus. Der Dachname „KlimaBonusBrühl“ fasst dabei die Fördermöglichkeiten

zusammen.

Aktionslogo soll motivieren

Die bunte Typokampagne ohne Bilder hat ein Aktionslogo, die Farben von Brühl und ein Klimalabel,

welches das große gemeinsame Ziel unterstreicht, erläuterte Bettina Merkle vom Büro Château Louis.

Der Einbau von Photovoltaik sei kostengünstiger als viele glaubten. Lastenfahrräder und Fahrrad-

Trolleys würden finanziell gefördert. Mit Fernwärme ließen sich hohe Investitionen in eine neue

Heizung sparen.

Förderung für Dachbegrünung in Brühl

Wärmepumpen seien deutlich effizienter als andere Heizsysteme und damit langfristig

kostengünstiger, zumal der Bund fördere. Ein Zusatznutzen sei noch die kostenlose KLiBA-Beratung.

Das gelte auch für die Hausdämmung, durch die man ordentlich Heizkosten sparen könne. Und mit

einem begrünten Dach werde das eigene Haus hervorragend gegen die ständig steigende

Sommerhitze geschützt. Jedes begrünte Dach werde zudem gefördert. Schließlich sei eine

Streuobstwiese viel besser fürs Klima als eine versiegelte Fläche, ging Merkle auf das

Maßnahmenpaket ein. Die Kampagne soll durch einfache und ansprechende Videoclips, die Website

der Gemeinde, die sozialen Medien und Multiplikatoren vorangetrieben werden. „Ein grünes Dach ist

ganz schön cool“ steht in großen Lettern auf einem der Plakate. Und „Bikelust statt Autofrust“ auf

einem Banner soll die Bürger zum Radfahren animieren. „Brühl macht’s jetzt“, lautete der allgemeine

Vorschlag im Ratssaal. Dann wurde die Brühler Klimaschutz-Kampagne mit dem symbolischen

Drücken auf den Buzzer gestartet.

Bild

Starteten die Brühler Klimaschutzkampagne real und auch symbolisch: Peter Kolbe (KLiBA), Bettina

Merkle (Chateau Louis), Dr. Hansjörg Roll (MVV), Birgit Sehls (Klimaschutzmanagerin Brühl), Dr.

Thomas Fischer (KLiBA-Energieberater in Brühl) und Bürgermeister Dr. Ralf Göck

Foto: Lenhardt

Quelle: Gemeindeverwaltung Brühl