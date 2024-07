Viernheim: Mann löst Polizeieinsatz aus/43-Jähriger nach Festnahme in Klinik

Kleinfischlingen / Edenkoben / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Montag, den 01.07.2024, wurde die Polizeiinspektion Edenkoben über einen versuchten Einbruchsdiebstahl in eine Kirche in der Schulstraße in Kleinfischlingen in Kenntnis gesetzt. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass die bisher unbekannten Täter im Inneren der Kirche eine Tür versuchten aufzuhebeln. Die Tür zur Sakristei hielt stand ... Mehr lesen »