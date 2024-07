Viernheim – Kultur- und Sportamt: Dritte Abnahme beim Deutschen Sportabzeichen

Viernheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am kommenden Samstag (6. Juli) findet um 9 Uhr der dritte Abnahmetermin für das Deutsche Sportabzeichen statt. Im Waldstadion werden sowohl die technischen Disziplinen als auch die Laufdisziplinen abgenommen. Treffpunkt ist am Tor zum Waldstadion am Lorscher Weg. Zusätzlich wird an diesem Tag die Möglichkeit geboten, die Langstrecke im Radfahren zu absolvieren. Treffpunkt für diese Disziplin ist um 9 Uhr an der Metropolitan Schule (Walter-Gropius-Allee 3). Es besteht Helmpflicht.

Weitere Informationen zum Deutschen Sportabzeichen sowie alle Abnahmetermine sind auch auf der städtischen Homepage unter viernheim.de/sportabzeichen zu finden.